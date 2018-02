Astellia : réouverture de l'OPA le 9 février

08/02/2018 | 16:16

Société Générale, agissant pour le compte d'Exfo Inc, a fait connaître à l'AMF que l'offre publique d'achat (OPA) de Exfo visant les actions Astellia sera réouverte du 9 au 22 février 2018 inclus.



Il est rappelé qu'à l'issue de l'OPA visant les actions Astellia, Exfo détient 2.289.820 actions représentant autant de droits de vote, soit 88,39% du capital et au moins 72,57% des droits de vote de cette société.



Exfo s'engage ainsi irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 10 euros, la totalité des 300.631 actions non détenues par elle, représentant 11,61% du capital du spécialiste de l'analyse de la performance des réseaux de téléphonie mobile.



