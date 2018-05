AT&T : TIME WARNER, réseau Gigabit, publicité et économies sont au menu de 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AT&T a réaffirmé, par la voix de son PDG Randall Stephenson, que l'acquisition et l’intégration de Time Warner était la priorité absolue de 2018. Le groupe attend la décision du Département américain de la justice pour le 12 juin. Pour le reste, AT&T se focalise sur la poursuite du déploiement de son réseau Gigabit aux Etats-Unis et le renforcement de son offre sur la vidéo sous la marque DirecTV. De plus, Stephenson a souligné le potentiel significatif de développement dans la publicité que lui apportera l'acquisition de Time Warner.Enfin, AT&T va continuer à mettre l'accent sur la virtualisation de son réseau, qui doit lui permettre d'améliorer encore sa base de coûts.