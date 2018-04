AT&T : déception au premier trimestre

26/04/2018 | 10:48

AT&T a fait état dans la nuit de comptes trimestriels inférieurs aux attentes.



Le géant américain de la téléphonie a enregistré au titre des 3 premiers mois de 2018 un bénéfice net de 2,7 milliards de dollars, soit 75 cents par action, contre 3,5 milliards représentant 56 cents par action un an plus tôt.



Sur une base ajustée, son bénéfice par action (BPA) est ressorti à 85 cents, inférieur de 2 cents à la prévision moyenne des analystes.



Le chiffre d'affaires s'est quant à lui contracté de 3,4% en glissement annuel à 38 milliards de dollars, loin des 39,3 milliards ambitionnés par le consensus. Dans le détail, les revenus tirés des activités de téléphonie mobile ont atteint 17,4 milliards de dollars, tandis que les ventes issues des solutions aux entreprises se sont élevées à 9,2 milliards.



AT&T a en outre vu le nombre d'abonnés à son service mobile croître de 3,2 millions sur la période, dont une hausse de 2,6 millions sur le marché domestique.





