AT&T : prépare une IPO de DirecTV Latin America

07/03/2018 | 13:41

AT&T annonce avoir déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) un dossier en vue d'une possible introduction en Bourse d'une participation minoritaire dans Vrio Corp, maison-mère de DirecTV Latin America.



Goldman Sachs, JP Morgan Securities, Citigroup Global Markets et Morgan Stanley agiraient en qualité de teneurs de livre conjoints dans le cadre de cette offre, qui serait réalisée seulement par la voie d'un prospectus.



