ATARI : succès de son augmentation de capital, portée à 7,5 millions d'euros

Atari a annoncé le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres. L'éditeur de jeux vidéo a placé 13 636 364 actions nouvelles au prix unitaire de 0,55 euro, prime d'émission incluse, pour un montant total de 7,5 millions d'euros, contre 5 millions d'euros prévus initialement.L'opération représente une dilution de 5,35% du capital social post-opération de la société, et de 4,98% du capital sur une base totalement diluée. À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital social d'Atari préalablement à l'émission sera de 0,95 % après l'émission.Les fonds levés seront alloués à titre principal à la valorisation du portefeuille de plus de 200 jeux et à d'éventuelles opportunités d'acquisition de droits de propriété complémentaires aux jeux existants, et pour le solde à l'activité générale du groupe Atari.Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché d'Euronext Paris est prévu le 20 avril 2018.Post-augmentation de capital, Ker Ventures (société contrôlée par le PDG du groupe, Frédéric Chesnais) détient 18,45 % du capital (21,25% sur une base totalement diluée) et le flottant est de 81,55 %.