ATARI : va rembourser par anticipation le solde de ses OCEANEs 2022

Atari a prévenu les porteurs des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 30 octobre 2022 (OCEANEs) de sa décision d'exercer le 28 mars 2018 son droit de remboursement anticipé de la totalité des OCEANEs restant en circulation. A ce jour, 5 463 181 OCEANEs restent en circulation sur un nombre total de 5 494 327 OCEANEs initialement émises.Les porteurs d'OCEANEs ont la faculté, à tout moment jusqu'au 7e jour ouvré inclus précédant la date de remboursement anticipé, soit le 19 mars 2018, d'exercer leur droit à l'attribution d'actions Atari nouvelles et/ou existantes à raison de 1 action Atari par OCEANE. En cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions, Atari délivrera des actions nouvelles.A défaut de l'exercice par les porteurs d'OCEANEs du droit à l'attribution d'actions qui leur est attaché dans les conditions décrites ci-avant, les OCEANEs seront remboursées le 28 mars 2018 au pair, soit 0,4700 euro, majoré des intérêts courus jusqu'à la date effective du remboursement anticipé, soit un prix de remboursement anticipé de 0,4804 euro par OCEANE.Le prix de remboursement anticipé sera payable uniquement en actions nouvelles Atari. Le nombre d'actions de la société remises au titre du paiement du prix de remboursement anticipé sera égal au montant du prix de remboursement anticipé divisé par la moyenne, sous réserve des stipulations ci-après relatives au règlement des rompus. La moyenne au 21 février 2018 s'établit à 0,6141 euro par action ordinaire Atari.Lorsque le nombre d'actions ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la société remettra le nombre d'actions inférieur et versera, pour chaque porteur obligataire, un complément en numéraire égal à la fraction d'action non remise multipliée par la moyenne. Ce calcul et ce paiement seront faits pour chaque porteur obligataire et non pour chaque OCEANE.Dans l'hypothèse où la totalité des porteurs d'OCEANEs choisiraient d'exercer leur droit à l'attribution d'actions, le nombre maximal d'actions Atari nouvellement créées s'élèverait à 5 463 181, représentant 2,31 % du capital d'Atari.