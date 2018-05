Atari : Anthony Di Iorio a rejoint le groupe

07/05/2018 | 10:01

Le Groupe annonce qu'Anthony Di Iorio a rejoint la plateforme de blockchains Atari en tant que Honorary Co-founder.



'La plateforme Atari a pour vocation de donner accès à toute forme de Digital Entertainment, soit un champ d'application très large allant des jeux vidéo, aux films et à la musique' indique le groupe.



Anthony Di Iorio est l'un des fondateurs de la plateforme Ethereum. Il est aussi le fondateur et PDG de la plateforme décentralisée Decentral et de son produit-phare Jaxx, portefeuille de crypto-devises.



'L'arrivée d'Anthony Di Iorio est un gage de qualité pour la plateforme de blockchains Atari. Elle confirme la stratégie et la pertinence des choix technologiques effectués à ce jour'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.