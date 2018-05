Atari : Anthony Di Iorio, l’un des fondateurs d’Ethereum et Président fondateur de Decentral et Jaxx, rejoint la plateforme de blockchains Atari en tant que co-fondateur

Anthony Di Iorio, l'un des fondateurs d'Ethereum et Président fondateur de Decentral et Jaxx, rejoint la plateforme de blockchains Atari en tant que co-fondateur

▪ La présence de cet expert renforce la stratégie, les choix technologiques effectués et le potentiel de la plateforme Atari

▪ Ethereum est la plateforme de blockchains la plus utilisée au monde

▪ La capitalisation de l'Ether, crypto-devise associée à Ethereum, dépasse actuellement 75 milliards de dollars US

Paris, France - 7 mai 2018, 8h00. Le Groupe Atari annonce qu'Anthony Di Iorio a rejoint la plateforme de blockchains Atari en tant que Honorary Co-founder. La plateforme Atari a pour vocation de donner accès à toute forme de Digital Entertainment, soit un champ d'application très large allant des jeux vidéo, aux films et à la musique, et de permettre aux utiisateurs de valoriser leur temps, efforts et compétences dans ces domaines. Le communiqué intégral en anglais de la plateforme Atari est disponible à l'adresse suivante : http://www.atari-investisseurs.fr/communiques-de-presse.

Anthony Di Iorio est l'un des fondateurs de la plateforme Ethereum. Il est aussi le fondateur et PDG de la plateforme décentralisée Decentral et de son produit-phare Jaxx, portefeuille de crypto-devises. Ethereum est une plateforme décentralisée, utilisant la technologie des blockchains et permettant la réalisation d'échanges sécurisés entre les participants au moyen de

Smart Contracts. Ether, la crypto-devise utilisée pour la mise en oeuvre des Smart Contracts, a actuellement une capitalisation de plus de 75 milliards de dollars US. Cet ensemble constitue l'une des plus belles réussites dans le domaine des blockchains au niveau mondial.

L'arrivée d'Anthony Di Iorio est un gage de qualité pour la plateforme de blockchains Atari. Elle confirme la stratégie et la pertinence des choix technologiques effectués à ce jour. A plus long terme, l'apport d'Anthony Di Iorio, de par ses compétences techniques, son expertise et sa connaissance du monde des blockchains, renforce les perspectives de la plateforme Atari sur ce segment.

Outre Frédéric Chesnais et Anthony Di Iorio, l'équipe des fondateurs de la plateforme de blockchains Atari est constituée de Ron Dimant (entrepreneur de l'industrie du jeu vidéo) et

Daniel Doll-Steinberg (innovateur dans le domaine des plateformes). Ces quatre cofondateurs rassemblent des compétences solides et reconnues dans les jeux vidéo, les plates-formes sécurisées de gestion de contenu, les blockchains et les systèmes décentralisés, avec l'appui d'une marque emblématique.

« J'ai grandi avec Atari et j'attache beaucoup d'importance à la conception et au développement des produits ; pour moi, il est très stimulant de rencontrer des équipes d'expérience qui travaillent sur des projets qui non seulement privilégient l'expérience de l'utilisateur mais qui sont aussi

évolutifs et fonctionnels. L'équipe Atari possède un concept innovant, et je suis vraiment ravi d'être partie prenante à ce projet. Au cours de ces dernières années, j'ai croisé un nombre considérable de projets blockchains et je me suis toujours trouvé plus intéressé par les entreprises qui cherchent à créer de nouveaux modèles de plateformes économiques et de monétisation », a déclaré Anthony Di Iorio.

« La collaboration avec Anthony Di Iorio constitue un avantage indéniable et l'un de ces moments fondateurs dans la vie et le développement de notre plateforme de blockchains », a déclaré Frédéric Chesnais, PDG et premier actionnaire d'Atari, SA. « La combinaison des diférentes expertises technologique, marketing, mutimedia et plateforme, et plus généralement l'accès au réseau d'Anthony peuvent s'avérer déterminants pour le succès de la plateforme décentraliseé Atari ».

La plateforme blockchains est actuellement développée par Infinty Networks Ltd (Gibraltar). Atari a une participation de 15% au capital et de 17,5% aux résultats d'Infinity Networks Ltd ainsi qu'un droit à royautés. La plateforme fonctionnera en utilisant une crypto-devise, l'Atari Token. Anthony Di Iorio a souscrit l'intégralité des Atari Tokens du tour initial. Les modalités de la vente de Tokens seront annoncées dans les prochains mois. L'émission et la vente de Tokens n'ont aucune incidence directe ou indirecte en termes de dilution tant pour Atari, SA que pour ses actionnaires.

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d'exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

A propos d'Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d'information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr

