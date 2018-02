Atari® annonce l'expansion en Asie de RollerCoaster Tycoon® Touch(TM) sur mobiles avec des versions dédiées à chaque pays

Partenariats signés pour la Chine, le Japon et la Corée du Sud

Développement de versions du jeu adaptées aux spécificités des pays et mise en place de partenariats locaux dédiés au marketing et au management des communautés.

Paris le 6 février 2018 - Atari, l'un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, annonce la signature de trois nouveaux partenariats permettant l'expansion en Asie de RollerCoaster Tycoon® Touch(TM). Atari a développé une version spécifique de RollerCoaster Tycoon® Touch(TM) pour chacun des trois pays concernés : la Chine, le Japon et la Corée du sud. Des équipes locales provenant des partenaires assureront le marketing et les services de supports et d'animations de communauté.

Basé sur la licence de RollerCoaster Tycoon, l'une des franchises les plus vendues au monde dans l'histoire des jeux sur PC, RollerCoaster Tycoon Touch est un jeu de simulation innovant sorti en février 2017, adapté pour mobiles en version 3D, et avec lequel les joueurs peuvent créer, gérer et partager, avec leurs amis dans le monde entier, leurs parcs d'attraction les plus créatifs. RollerCoaster Tycoon Touch connait un très vif engouement avec près de treize millions de téléchargements et des centaines de millions de sessions jouées. Propulsée en tête de liste tant sur l'App Store que sur Google Play, RollerCoaster Tycoon Touch a reçu des critiques unanimes de la part des distributeurs et des joueurs, qui n'hésitent pas à qualifier le jeu de meilleure expérience de parcs d'attractions virtuels.

Le développement du jeu pour ces nouveaux pays a nécessité des modifications de contenus et des adaptations aux cultures locales qui vont donc bien au-delà d'une simple traduction de texte. Les versions locales sortiront progressivement au cours du second trimestre calendaire 2018 et feront l'objet de communications spécifiques le moment venu. Atari bénéficiera de royautés sur les revenus générés par le jeu, sans investissement en marketing ou support de communauté.

« Nous sommes ravis de nous associer à de nouveaux partenaires en Asie pour développer notre jeu sur le long terme sur ces nouveaux marchés » a dit Fréderic Chesnais, Président Directeur Général d'Atari. « En signant ces accords et en créant de nouveaux contenus adaptés à chaque pays, nous avons l'opportunité d'offrir ce jeu à des millions de joueurs supplémentaires ».

Pour télécharger RollerCoaster Tycoon Touch :

Sur App Store : http://apple.co/2q3sZ6V

Sur Google Play : http://bit.ly/2pSEyTz

Pour plus d'informations, visitez le site : www.RollerCoasterTycoon.com , likez notre page Facebook : www.facebook.com/rollercoastertycoon et suivez-nous sur Twitter @OfficialRCT.

A propos d'Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command®, Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne (via un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement) pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft, Nintendo et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d'information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr

