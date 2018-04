Atari annonce le développement de 2 jeux mobiles en partenariat exclusif avec Jonathan Cheban « Foodgōd»

Foodgōd est une personnalité suivie par près de 3 millions de fans sur les réseaux sociaux

Nouvelles attractions de restaurants dans RollerCoaster Tycoon Touch

Préparation d'une nouvelle version du célèbre jeu Food Fight

Paris, le 9 avril 2018 - Atari, l'un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde et Jonathan Foodgōd, personnalité de la télévision, influenceur social, entrepreneur et passionné de cuisine, ont conclu fin mars 2018 un partenariat exclusif pour le développement de 2 jeux mobiles. RollerCoaster Tycoon Touch, qui compte déjà plus de 13 millions de fans, verra de nouvelles attractions de restaurants proposées à un public élargi. Par ailleurs, une nouvelle version de Food Fight, un jeu d'arcade à succès des années 80, sera développée sur mobiles et mise au goût du jour avec les apports de Jonathan Foodgōd.

Rendu célèbre par ses contributions aux séries de télé-réalités autour de la Famille Kardashian, Foodgōd fédère une communauté de près de 3 millions de fans qui suivent quotidiennement son actualité et ses recommandations culinaires sur les réseaux sociaux.

Cette collaboration permettra de combiner la popularité et les connaissances de Foodgōd avec l'expertise d'Atari dans les jeux mobiles, pour offrir un gameplay addictif et d'un genre nouveau. Stephen Belafonte sera l'un des producteurs du jeu. Les partenaires prévoient un développement de RollerCoaster Tycoon d'ici fin 2018 suivi, en fonction des enseignements tirés de ce premier jeu, par le lancement progressif de Food Fight au niveau mondial.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie déployée par Atari depuis plusieurs années et fait suite à la Game Developers Conference (« GDC », mars 2018, San Francisco). Cette stratégie et ses récentes avancées s'articulent autour des lignes de métiers et avec les annonces récentes suivantes :

- Jeux vidéo : partenariat avec Jonathan Foodgōd;

- Casino : accord de licence et de prise de participation de l'ordre de 15% dans Bayside Games, Inc., société qui développe des tournois de e-sport ;

- Atari VCS : présentation à la presse spécialisée de la nouvelle console multimédia ;

- TV/Films et licences : poursuite discussions stratégiques.

En parallèle, le Groupe poursuit ses investissements dans les blockchains, avec une approche transversale qui recouvre chacune des activités ci-dessus. Le Groupe est désormais positionné

sur trois premiers axes : la plateforme Atari avec l'Atari Token, les crypto-casinos et enfin le partenariat avec Bayside Games, Inc.

A propos d'Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d'information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d'exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

