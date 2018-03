Atari : annonce le nom de sa nouvelle plateforme

20/03/2018 | 08:10

Atari annonce le nom officiel de sa nouvelle plateforme de jeux et de divertissement : l'Atari VCS, connue jusque-là sous son nom de code 'Ataribox'.



Cette plateforme sera présentée cette semaine à la presse pendant la Game Developer Conference de San Francisco. Lors de cet évènement, le prototype de l'Atari VCS sera révélé, ainsi que les nouveaux périphériques, à savoir le Classic Joystick et le Modern Controller, avec pour objectif une date de précommande exclusive annoncée pour le mois d'avril 2018.



' L'Atari VCS permettra bien sûr de jouer aux jeux rétro de la marque mais, bien plus qu'une ' boîte rétro ', il s'agit avant tout d'un nouveau système d'interaction aux téléviseurs de salon d'aujourd'hui, tout comme l'était le système vidéo d'origine Atari 2600 il y a plus de 40 ans ' explique le groupe.



'Avec l'utilisation de ce nom, Atari VCS, riche d'histoire, nous sommes investis d'une forte responsabilité et c'est pourquoi nous avons décalé un lancement imminent en fin d'année dernière. Nous espérons que les fans d'Atari apprécieront notre extrême attention aux détails et nous sommes surs qu'ils resteront aussi enthousiastes que nous pour l'Atari VCS. ' a déclaré Michael Arzt, COO de Atari Connect.



