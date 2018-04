Atari® et Bayside Games, Inc. finalisent leur accord dans l'e-Sport

avec licence de jeux et prise de participation capitalistique par Atari

Atari consent à Bayside Games une licence pour développer des jeux d'adresse en mode tournois et « player vs player » offrant une rémunération en monnaie réelle

La plateforme de jeux de tournois utilisera à terme la technologie des blockchains, pour s'appuyer sur les dernières innovations en termes de sécurité

Atari détiendra près de 15% de Bayside Games

Paris, le 5 avril 2018 - Atari, l'un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, et Bayside Games, Inc., société développant des jeux de tournois, annoncent aujourd'hui leur partenariat exclusif pour développer des compétitions basées sur les jeux emblématiques Atari. En jouant à certains des jeux Atari les plus populaires comme Pong®, Millipede® ou Lunar Lander®, les joueurs pourront gagner de l'argent réel en fonction de leur performance dans les tournois de Cash Game et matchs « player vs player ». En mode Pari ou Entrainement, les jeux seront accessibles gratuitement.

Les titres Atari sont prévus pour le second semestre 2018 et seront disponibles sous différents environnements, notamment PC, Mac, iOS, Android, uniquement dans les pays dont la réglementation permet leur exploitation.

Les mécanismes des tournois utiliseront aussi, à terme, la technologie des blockchains qui permet notamment une sécurisation accrue des transactions. Cet accord renforce le poids d'Atari dans ce domaine, en complément des développements déjà amorcés (plateforme Atari ; crypto-casinos).

En contrepartie de cette licence, Atari percevra des royautés avec un minimum garanti et recevra en plus, sans aucun investissement cash, des valeurs mobilières représentant près de 15% de Bayside Games. Ce niveau de participation pourra varier légèrement en fonction de la valorisation payée par les investisseurs tiers.

« Nous sommes ravis de nous associer à Bayside Games, Inc. pour leur nouvelle plate-forme de jeu d'adresse », a déclaré Frédéric Chesnais, Président - Directeur Général d'Atari. « Atari a été l'un des pionniers de l'industrie du jeu vidéo avec des titres compétitifs dès le départ et nos jeux classiques sont une destination naturelle pour l'e-Sport ».

« Porter les jeux emblématiques d'Atari sur notre plateforme est idéal », a déclaré Joshua Barrow, Président Directeur Général de Bayside Games. « Nous voulons offrir des jeux amusants et simples, au gameplay addictif, avec lesquels les joueurs peuvent gagner de l'argent. Les titres classiques d'Atari permettent de combler cette demande forte ».

A propos d'Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d'information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d'exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

