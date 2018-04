Atari fixe au 30 mai 2018 la date de lancement des précommandes de l'Atari VCS

▪ Editions Collector et Onyx sur le site Indiegogo

▪ Offres promotionnelles, à partir de 199 US$1, pour les Early Birds et fans inscrits surAtariVCS.com

Paris, le 30 avril 2018 - Atari, l'un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, annonce aujourd'hui la date de lancement des précommandes de l'Atari VCS au 30 mai 2018. Cette campagne, exclusivement sur la plateforme Indiegogo, propose l'Atari VCS Collector, avec sa façade en bois d'inspiration rétro, et l'Atari VCS Onyx, version noire classique. Des tarifs privilégiés, pour une durée limitée, seront proposés aux Early Birds avec des offres à partir de 199 US$1. D'autres formules incluent le Classic Joystick et un nouveau contrôleur. Les précommandes sont prévues pour une livraison au printemps 2019. Les fans inscrits sur le site AtariVCS.com pourront bénéficier d'offres spéciales sur Indiegogo.

L'Atari VCS est un appareil connecté nouveau, conçu aux Etats-Unis. Atari s'est associé à AMD pour le processeur personnalisé VCS avec Radeon Graphics Technology. L'Atari VCS offrira une résolution 4K, le contenu HDR et 60FPS, des options de stockage intégrées et extensibles, le WiFi bi-bande et Bluetooth 5.0, ainsi que le support USB 3.0. La liste complète des spécifications de l'Atari VCS sera disponible lors de la campagne de prévente.

Le Classic Joystick réinventé et le nouveau contrôleur sont produits en partenariat avec Power A, fabricant de périphériques de jeux vidéo de premier plan, et seront disponibles dans les packs ou individuellement.

Rétro-inspiré, mais pas « rétro », l'Atari VCS sera une expérience de divertissement entièrement personnalisable avec accès à une vaste gamme de jeux, médias et options de contenu en streaming. En hommage au passé, l'Atari VCS contient évidemment les grands classiques avec plus de 100 jeux Atari, notamment les jeux d'arcade et de divertissement Asteroids®, Centipede®, Breakout®, Missile Command®, Gravitar® et Yars 'Revenge®. La liste des jeux à disposition sera annoncée au fur et à mesure des mises en ligne.

« Nous continuons d'aller de l'avant avec l'Atari VCS, nous sommes ravis de pouvoir annoncer le lancement de cette campagne », a déclaré Michael Arzt, Directeur opérationnel Atari du département Connected Devices. « Nous nous appuyons sur des équipes exceptionnelles et forgeons des alliances qui rendront ce produit formidable et digne du nom Atari VCS. Nos

1 Prix hors taxes valable aux Etats-Unis et au Canada - Consulter le site lors du lancement pour les autres pays

partenaires contribuent à la réalisation de ce projet et nous ne pourrions être plus satisfaits de leurs contributions. »

Atari apprécie l'intérêt et l'impatience de la communauté pour les jeux, le contenu, les spécifications, les délais de production et les autres informations clés touchant à l'Atari VCS, et a désormais posé les bases solide d'un produit et d'un lancement réussi.

Les fans peuvent également suivre Atari VCS sur Facebook, Twitter @TheAtari_VCS et Instagram.

Les dernières photos et les logos d'Atari VCS peuvent être consultés sur : http://uberstrategist.link/ATARIVCS-PressKit.

Le mail adressé à l'ensemble de la communauté inscrite sur le site AtariVCS.com est disponible sur le site corporate de la société à l'adresse suivante : www.atari-investisseurs.fr/communiques-de-presse

A propos d'Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d'information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d'exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

Contacts

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.comCalyptus - Marie Calleux Tel + 33 1 53 65 68 68