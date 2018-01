Atari innove pour accélérer le développement de son catalogue de plus de 200 jeux

Accord avec StartEngine pour financer un premier jeu, RollerCoaster Tycoon ® , sur la console de dernière génération : Nintendo Switch (TM)

Rémunération des tiers plafonnée en fonction de la performance du jeu

Démarche conforme à la stratégie du Groupe, visant à nouer des partenariats sans dilution des actionnaires

Paris, France - 23 janvier 2018. Atari Game Partners, filiale à 100% d'Atari, l'un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, annonce aujourd'hui le lancement d'une campagne d'investissement participatif avec la plateforme Start Engine, plateforme de financement participatif, pour financer et développer un premier jeu du catalogue massif Atari : RollerCoaster Tycoon pour la Nintendo Switch. L'objectif est de tester l'intérêt d'investisseurs pour ce type de financement, sachant que, quelle que soit l'issue de cette campagne, Atari sortira ce jeu en 2018 compte tenu du potentiel de la franchise.

Les modalités de l'offre sont disponibles à l'adresse suivante : www.startengine.com/atari-game-partners. Pour des raisons réglementaires, cette offre n'est ouverte que sur le territoire des Etats-Unis.

Les investisseurs auront droit, sur une période de 18 mois suivant la sortie du jeu, à 50% des profits jusqu'à l'obtention d'un rendement de 20%, puis à 25% des profits.. Aucune garantie de remboursement des investissements n'est offerte, le rendement des investisseurs est plafonné en fonction de la performance future du jeu et ce financement n'entraîne aucune dilution pour les actionnaires d'Atari. Les résultats de la campagne seront connus courant avril 2018.

"Nous avons plus de 200 jeux disponibles susceptibles de nouveaux développements, nous devons donc être ouverts à toute forme de financement pour autant qu'ils respectent 3 critères essentiels : (i) l'absence de garantie, (ii) un rendement plafonné, ce qui permet d'équilibrer le partage des profits entre les actionnaires actuels du Groupe et les investisseurs ponctuels d'un jeu, et (iii) l'absence de dilution pour les actionnaires », a déclaré Frédéric Chesnais, Président Directeur Général d'Atari SA. "Cette initiative que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans cette stratégie, étant précisé que de toute manière nous allons de l'avant sur ce jeu prometteur ».

Ce projet permettra d'accélérer le développement d'une nouvelle version passionnante de la franchise emblématique RollerCoaster Tycoon dont le gameplay addictif et très apprécié est en parfaite adéquation avec la Nintendo Switch, la dernière génération de console de Nitendo.

Le Groupe a retenu StartEngine pour ce projet, l'une des principales plateformes de crowdfunding aux États-Unis. Créée en 2013 et basée à Los Angeles, StartEngine a déjà collecté plus de 50 millions de dollars pour plus de 100 entreprises. Le studio ayant développé le très populaire RollerCoaster Tycoon Touch sur mobile, Nvizzio Creations, est le développeur de cette nouvelle version du jeu et apporte ainsi son expertise et sa profonde compréhension de RollerCoaster Tycoon.

Pour plus d'informations, visitez www.AtariGamePartners.com, suivez nous sur Twitter @RCT_Switch et "Likez" RollerCoaster Tycoon sur Facebook.

A propos d'Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d'exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur et les résultats de la Société. Plus d'information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr

Contacts

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier

Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com

Calyptus - Marie Calleux

Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net

