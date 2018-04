Atari : partenariat exclusif avec Bayside Games

05/04/2018 | 07:53

Atari et Bayside Games, société développant des jeux de tournois, annoncent leur partenariat exclusif pour développer des compétitions accessibles gratuitement, basées sur les jeux emblématiques Atari comme Pong, Millipede ou Lunar Lander.



Les joueurs pourront gagner de l'argent réel en fonction de leur performance dans les tournois. Les mécanismes des tournois utiliseront, à terme, les blockchains qui permettent notamment une sécurisation accrue des transactions.



En contrepartie de cette licence, Atari percevra des royautés avec un minimum garanti et recevra en plus, sans aucun investissement cash, des valeurs mobilières représentant près de 15% de Bayside Games. Ce niveau de participation pourra varier légèrement.



