Résultats du 1er semestre 2017-2018 : Forte croissance organique du chiffre d'affaires (+43%) et du résultat opérationnel courant à 1,2 million d'euros (14% du chiffre d'affaires)

▪ Résultat opérationnel courant multiplié par 4

▪ Profit net, part du Groupe : + 1,1 million d'euros

▪ Confirmation des objectifs annuels 2017/2018

Paris, France - 26 décembre 2017. Le Groupe Atari annonce les résultats consolidés du 1er semestre, clos le 30 septembre 2017, de l'exercice 2017-2018. Ces données ont été arrêtées par le Conseil d'administration du 21 décembre 2017. Les procédures d'examen limité sont en cours de réalisation. Les comptes semestriels et les rapports des commissaires aux comptes seront émis après finalisation de l'ensemble des diligences requises.

 Faits marquants du 1er semestre clos le 30 septembre 2017 :

• Forte performance de RollerCoaster Tycoon Touch sur plateformes mobiles

• Forte progression des activités de licence, notamment produit hardware Atari Flashback

• Extension de la licence RollerCoaster Tycoon jusqu'en 2022

 Projets en cours :

• Développement de nouveaux segments de croissance (sans incidence sur l'exercice en cours), dont l'Ataribox pour laquelle le nouveau calendrier sera annoncé dans les meilleurs délais

• Poursuite des développements Multimédia, Shows TV et Speaker Hats

• Blockchain / Crypto-monnaie : Finalisation d'une licence long-terme de la marque Atari au profit d'une société de Blockchain / Crypto-monnaie, permettant à cette société de créer dans le domaine du digital entertainment une plateforme à technologie blockchain et une crypto-monnaie dénommée « Atari Token », licence de marque en échange de laquelle Atari recevrait gratuitement 15% du capital de cette société et des royautés

• Plus généralement, poursuite de la stratégie de valorisation des produits et du savoir-faire par prises de participation en échange d'une licence de la marque Atari



L'objectif 2017/2018 du Groupe Atari est de privilégier la croissance et l'amélioration de la profitabilité. Au vu des résultats du 1er semestre, le Groupe confirme cet objectif.

« Les indicateurs économiques sont tous positifs et en progression. Nous développons de nouveaux segments de croissance, fidèles aux cinq axes de développement sélectionnés : jeux vidéo, casinos en ligne, multimédia/TV, objets connectés et activités de licences », a déclaré Frédéric Chesnais, PDG d'Atari,

SA. « Que ce soit pour les jeux vidéo, l'Ataribox, les shows TV ou encore pour l'accord de licence de blockchain et crypto-monnaie en cours de négociation avec une équipe de premier plan, notre stratégie est constante : valoriser la marque Atari et notre catalogue de plus de 200 jeux mondialement connus, soit par nous-mêmes soit dans le cadre de partenariats stratégiques. »

Atari : une croissance profitable

La croissance du chiffre d'affaires est forte et organique (+43% à taux de change constants), portée par les produits internes avec une spécialisation sur les plateformes mobiles et les jeux de simulation / stratégie.

L'amélioration générale de la profitabilité (résultat opérationnel courant de 1,2 million d'euros, soit 14% du chiffre d'affaires contre 5% au 1er semestre 2016/207) résulte de cette forte croissance, combinée à une optimisation des frais de recherche et développement et à une réduction des frais généraux (- 17%). Fidèle à sa stratégie, le Groupe priviliégie autant que possible un modèle de partenariat, avec prise en charge des frais fixes par les partenaires en échange d'un partage de revenus.

Enfin, les éléments non récurrents sont désormais non significatifs, ce qui améliore la lisibilité et permet une meilleure appréciation de la performance du Groupe et du potentiel de valorisation de la marque.

Chiffre d'affaires du 1er semestre clos le 30 septembre 2017 : croissance de 43%

Pour le 1er semestre clos le 30 septembre 2017, le Groupe Atari enregistre un chiffre d'affaires de 8,5 millions d'euros, à comparer à 6,0 millions d'euros pour le même semestre de l'exercice précédent. La croissance est de 43% à taux de change constants et de 41% à taux de change courants.

Le chiffre d'affaires du Groupe Atari s'analyse comme suit :

Chiffre d'affaires 1er semestre

Par trimestres - en millions d'euros

2017/2018 2016/2017 Variation (avril - sept.) (avril - sept.) % 9,7 6,8 43% 8,5 6,0 41% 1er trimestre 2è trimestre 1er semestre (avril - juin) (juil. - sept.) (avril - sept.) Ex. 2017/2018 Réel 3,5 5,0 8,5 % du CA 40,8% 59,2% 100% Ex. 2016/2017 Réel 2,5 3,5 6,0 % du CA 41,6% 58,4% 100%

En millions de dollars US

En millions d'euros

La dynamique commerciale du 1er semestre reflète principalement :

• Les bonnes performances de l'ensemble du catalogue de jeux vidéo avec notamment RollerCoaster Tycoon Touch, la nouvelle version 3D du jeu mobile sortie au niveau mondial le 23 février 2017 ;

• La très forte progression des activités de licence notamment avec les produits hardware Atari Flashback.

Le 2ème semestre sera marqué par des projets importants, notamment :

• Lancement d'un nouveau jeu de simulation sur plateformes mobiles avec pour thème le City Building et le transport ;

• Progression des activités de licence de hardware, avec notamment une nouvelle Flashback portable commercialisée sous licence par atGames ;

• Développement de l'Ataribox, dont le nouveau calendrier sera annoncé dans les meilleurs délais, cette activité n'ayant aucune incidence immédiate sur le 2ème semestre ;

• Poursuite du développement dans les activités nouvelles que sont notamment le casino et le multimédia/TV, activités nouvelles pour lesquelles le Groupe est en phase d'acquisition d'expertise.

Résultat opérationnel courant du 1er semestre 2017/2018 : 14% du chiffre d'affaires

Compte de résultat résumé - en millions d'euros 30.09.2017 30.09.2016 CHIFFRE D'AFFAIRES 8,5 6,0 Coût des ventes (1,1) (1,1) MARGE BRUTE 7,3 5,0 % du chiffre d'affaires 86% 82% Frais de recherche et développement (2,2) (2,0) Frais marketing et commerciaux (1,9) (0,6) Frais généraux et administratifs (1,7) (2,0) Autres produits et charges d'exploitation (0,4) (0,1) RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 1,2 0,3 % du chiffre d'affaires 14% 5%

 Marge brute

La bonne performance de l'activité se traduit par une marge brute en augmentation de 48%. Elle s'établit à 7,3 millions d'euros et représente 86% du chiffres d'affaires.

 Frais de recherche et de développement

Le Groupe privilégie les franchises Atari et RollerCoaster Tycoon, avec une spécialisation forte sur les plateformes mobiles et les jeux de simulation / stratégie. L'amélioration du ratio « Frais de RD / Chiffre d'affaires » résulte de la bonne performance du portefeuille de jeux mobiles.

 Frais marketing et commerciaux

Les frais marketing et commerciaux se sont élevés à 1,9 million d'euros au titre du 1er semestre de l'exercice 2017/2018. Au 30 septembre 2016, ils s'élevaient à 0,6 million d'euros. Leur évolution significative est principalement liée aux campagnes de marketing engagées sur RollerCoaster Tycoon Touch.

 Frais généraux et administratifs

Les frais généraux et administratifs s'inscrivent en baisse significative, à 1,7 million d'euros au 30 septembre 2017 contre 2,0 millions d'euros au 30 septembre 2016.

 Autres produits et charges d'exploitation

Ces charges correspondent à des dépréciations de certaines créances isolées, pour couvrir un risque éventuel de non-encaissement.

 Résultat opérationnel courant

Le Groupe Atari dégage un profit opérationnel courant de 1,2 million d'euros du 1er semestre 2017/2018, à comparer à un profit de 0,3 million d'euros au 1er semestre 2016/2017. Au 30 septembre 2017, ce résultat opérationnel représente 14% du chiffre d'affaires contre 5% lors de l'exercice précédent.

Résultat net du 1er semestre de l'exercice 2017/2018 : + 1,1 million d'euros

Compte de résultat résumé - en millions d'euros 30.09.2017 30.09.2016 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 1,2 0,3 Coûts de restructuration - - Autres produits et charges opérationnels 0,1 7,6 RESULTAT OPERATIONNEL 1,3 7,9 Coût de l'endettement financier (0,1) (0,5) Autres produits et charges financiers (0,1) (0,0) Impôt sur les bénéfices - 0,0 RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES 1,1 7,4 Résultat net des activités non poursuivies - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 1,1 7,4 Part attribuable au Groupe 1,1 7,4 Part attribuable aux Intérêts minoritaires 0,0 (0,0)  Autres produits et charges opérationnels

Au 30 septembre 2017, les autres produits et charges opérationnels ne sont pas significatifs. Au 30 septembre 2016, ils s'élèvaient à 7,6 millions d'euros et reflétaient principalement le gain non-récurrent réalisé lors du rachat du prêt Alden à hauteur de 7,4 millions d'euros.

 Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du 1er semestre 2017/2018 ressort en profit à 1,3 million d'euros contre un profit de 7,9 millions d'euros au 1er semestre 2016/2017.

 Coût de l'endettement financier

Le coût de l'endettement financier ressort en baisse par rapport à l'exercice précédent principalement du fait du remboursement du prêt Alden intervenu en juillet 2016.

Bilan résumé au 30 septembre 2017

ACTIF - en millions d'euros 30.09.2017 31.03.2017 Immobilisations incorporelles 8,2 6,9 Immobilisations corporelles 0,0 0,0 Actifs financiers non courants 3,3 3,0 Impôts différés actifs 0,5 0,5 ACTIFS NON COURANTS 12,1 10,5 Stocks - - Clients et comptes rattachés 4,2 7,3 Actifs d'impôts exigibles 0,0 - Autres actifs courants 0,8 0,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,1 1,1 Actifs détenus en vue de la vente - 0,4 ACTIFS COURANTS 6,1 9,6 TOTAL ACTIF 18,2 20,0 PASSIF - en millions d'euros 30.09.2017 31.03.2017 Capital 2,3 2,3 Primes d'émission 7,5 7,5 Réserves consolidées (3,1) (10,1) Résultat net part du Groupe 1,1 7,7 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 7,8 7,4 Intérêts minoritaires 0,0 0,0 CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 7,9 7,4 Provisions pour risques et charges non courantes 0,2 0,3 Dettes financières non courantes 2,0 2,0 Impôts différés passifs - - Autres passifs non courants - 0,0 PASSIFS NON COURANTS 2,3 2,3 Provisions pour risques et charges courantes 0,4 0,4 Dettes financières courantes - - Dettes fournisseurs 5,8 6,3 Dettes d'impôts exigibles - 0,0 Autres passifs courants 2,0 3,6 PASSIFS COURANTS 8,1 10,3 TOTAL PASSIF 18,2 20,0

Le bilan met en évidence le désendettement effectif du Groupe Atari, avec une maîtrise du besoin en fonds de roulement. Les capitaux propres, positifs, sont en amélioration sur la période.

Publication des comptes

Après arrêté par le Conseil d'administration et finalisation par les commissaires aux comptes de l'ensemble des procédures de revue limitée requises, les comptes semestriels, y compris annexes, seront publiés en janvier 2018.

Perspectives 2017/2018

Le Groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2017/2018. Pour cet exercice, le Groupe se fixe pour objectifs la croissance de l'activité, une amélioration de la profitabilité et la génération de trésorerie, le tout avec une saisonnalité similaire à celle de l'exercice 2016/2017.

Le Groupe a démontré l'attrait « Transmédia » de la marque et des jeux Atari. Outre le domaine des jeux vidéo, le Groupe continue à se développer dans les activités de casino en ligne, de production multimédia et d'objets connectés. Le Groupe a aussi pour ambition de valoriser la marque Atari par des accordsstratégiques combinant un accord de licence et une prise de participation capitalistique, permettant de se positionner sur le long terme et de participer, le cas échéant, à la valorisation des sociétés partenaires.

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation des objectifs, du budget d'exploitation et du plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur l'évaluation des actifs et des passifs du Groupe.

A propos d'Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d'information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr

