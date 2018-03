ATEME accompagne le Groupe CANAL+ dans le lancement de l'UHD et dans le développement de ses nouveaux services TV (2018/03/15 6:00 PM)

PARIS, DENVER, SINGAPORE, SAO PAULO, LE 15 MARS, 2018 - ATEME, leader mondial en solution de compression vidéo, et le Groupe CANAL+, 1er opérateur de TV payante en France, étendent leur partenariat pour inclure les services premium UHD. Tirant parti de la recherche continue d'ATEME et de l'innovation en matière de qualité d'image, la chaine de traitement et de diffusion du Groupe CANAL+ peut désormais traiter les contenus SD, HD et UHD.

L'efficacité de bande passante (haute qualité vidéo à faible débit), la couverture complète des formats d'entrée / sortie, ainsi que les techniques avancées de compression vidéo de la solution TITAN d'ATEME accordent à Groupe CANAL+ les avantages suivants:

Réduction des dépenses opérationnelles avec une chaine de traitement optimisée ;

Compatibilité client étendue incluant les terminaux déjà déployés, le nouveau décodeur 4K, et l'application myCanalApp disponible sur téléphone, tablette et TV connectée ;

Satisfaction accrue des abonnés grâce à un service de qualité supérieure.

« Le Groupe CANAL + est un pionnier de l'innovation technologique pour le divertissement. Les produits de qualité supérieure d'ATEME nous permettent de produire et de diffuser de plus en plus de contenus de qualité innovants pour nos abonnés », a déclaré Philippe Rivas, CTO de CANAL + Distribution.

Michel Artières, Directeur Général d'ATEME: « Nous sommes ravis de soutenir le Groupe CANAL + dans sa stratégie de développement en leur apportant nos solutions et notre expertise. Ces nouveaux services élargissent notre portefeuille de références 4K et démontrent l'excellence technologique de nos solutions et notre capacité à déployer rapidement des services de télévision de haute qualité ».

A propos d'ATEME : ATEME (PARIS: ATEME), Transforming Video Delivery. ATEME est un leader mondial dans les technologies de compression vidéo MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264 et HEVC/H.265 à destination des professionnels de la diffusion par satellite, fibre, de la distribution vidéo grand public, en direct et à la demande, sur réseaux propriétaires ou OTT. Plus d'informations sur www.ateme.com. Suivez-nous sur Twitter: @ateme_tweets et LinkedIn

