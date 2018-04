Lancement du nouveau codec AV1, intégré dans TITAN

Intégration d'un nouveau standard de sécurité dans TITAN et Kyrion

Prix de l'Innovation Technologique pour le projet « Convergence TV »



ATEME (ISIN : FR0011992700), nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, s'est illustré au NAB 2018, le salon de référence du secteur, qui se déroulait à Las Vegas du 7 au 12 avril, à travers trois annonces majeures qui démontrent une nouvelle fois son avance technologique et son implication dans la définition des standards de demain.



Michel Artières, Président-Directeur général d'ATEME, commente : « Nous assistons aujourd'hui à une demande constante et très forte du marché de la vidéo pour avoir des solutions optimisées en coût de bande passante, tout en protégeant le contenu, en luttant contre le piratage et le téléchargement illégal, et en répondant aux nouveaux usages du multi-écrans et des téléviseurs connectés (UHD/4K).

A travers sa participation au développement de codecs libres de droit et à leur intégration au cœur de ses solutions, ATEME présente de réels intérêts financiers pour les opérateurs, tout en améliorant l'expérience utilisateur du consommateur final en offrant une excellente qualité d'image et un choix entre différents modes de consommation vidéo, sur tous types d'écrans. »



TITAN, la 1ère solution à intégrer le nouveau codec AV1

ATEME a présenté en avant-première au NAB 2018 le codec AV1, désormais intégré à sa solution de compression vidéo TITAN.

Grâce à ce codec développé par le consortium Alliance for Open Media (dont ATEME fait partie), conçu pour la diffusion de flux vidéo sur Internet et les réseaux IP, les opérateurs (câble, satellite, télécom, terrestre et OTT) peuvent désormais déployer une solution libre de redevance et optimisant l'utilisation de la bande passante (haute qualité vidéo à très bas débits), qui permettra de réaliser des économies opérationnelles significatives.



Sécurité renforcée grâce à l'intégration de BISS-CA

En parallèle, ATEME a annoncé l'intégration du support BISS-CA dans ses solutions TITAN et Kyrion, pour améliorer la sécurité du contenu en direct. Ce nouveau standard d'avenir permet la lutte contre le piratage de flux. Bâti sur des spécifications ouvertes, permettant ainsi une plus grande flexibilité dans la chaîne de traitement, BISS-CA a été développé par les équipes de la technologie et l'innovation de l'UER (Union Européenne de Radio-Télévision), en collaboration avec des acteurs clés de l'industrie tels qu'ATEME.

La haute qualité vidéo à faible débit d'ATEME et le BISS-CA, permet aux partenaires d'ATEME de continuer à réduire leur OPEX.



Le projet « Convergence TV » récompensé au NAB par un Technology Innovation Award

Toujours dans un souci de répondre au plus près aux besoins du marché, ATEME est également au cœur du projet collaboratif « Convergence TV », aux côtés de partenaires renommés de son secteur. Ce projet a été récompensé d'un Technology Innovation Award au NAB le 9 avril dernier.

L'objectif principal de ce projet est de travailler à la diffusion hybride de services TV avancés, utilisant le réseau hertzien (TNT) comme réseau principal et les réseaux broadband (OTT/IP/internet) pour enrichir la qualité d'expérience, l'immersivité et l'interactivité des services. Le projet se base sur le standard ATSC 3.0, la nouvelle norme pour le système de radiodiffusion numérique terrestre de prochaine génération aux Etats-Unis et en Corée.

La démonstration faite au NAB a permis de mettre en avant une des caractéristiques essentielles du système ATSC 3.0, à savoir le mécanisme de diffusion nativement hybride et IP. ATEME est donc, en collaboration avec le consortium Convergence TV, le premier à avoir mis en application cette norme.



Prochaine publication :

Vendredi 4 mai 2018 : Chiffre d'affaires T1 2018



À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde.

ATEME a été créée en 1991 en tant que société de service spécialisée dans le traitement vidéo. Dans les années 2000, ATEME s'est spécialisée dans la compression vidéo, puis a rapidement introduit une solution de diffusion vidéo bout-en-bout. En 2014, ATEME s'est introduit en bourse sur le marché Euronext Paris.

ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo, et ne compte pas s'arrêter là. ATEME fut la première société à commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de diffusion vidéo.

ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre de droits.

Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo et Singapour. Assurant une présence commerciale dans 14 pays, ATEME est riche de plus de 220 collaborateurs, dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2017, ATEME a servi près de 350 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d'affaires de 48,6 millions d'euros, en croissance annuelle de 30%, dont 91% ont été réalisés à l'export, et a affiché une rentabilité nette de 8%.

Libellé : ATEME – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME – Compartiment : B



ATEME RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président Directeur Général Caroline Lesage

Tel: +33 (0)1 53 67 36 79

ateme@actus.fr Anne-Catherine Bonjour

Tel: +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52844-ateme_nab_19.04.2018_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews