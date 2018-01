Ateme : BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT 0 0 04/01/2018 | 18:45 Envoyer par e-mail :

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ATEME à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 10 529

- Solde en espèces du compte de liquidité : 122 850,80 €



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 10 464

- Solde en espèces du compte de liquidité : 145 758,44 € À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde. ATEME a été créée en 1991 en tant que société de service spécialisée dans le traitement vidéo. Dans les années 2000, ATEME s'est spécialisée dans la compression vidéo, puis a rapidement introduit une solution de diffusion vidéo bout-en-bout. En 2014, ATEME s'est introduit en bourse sur le marché Euronext Paris. ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo, et ne compte pas s'arrêter là. ATEME fut la première société à commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de diffusion vidéo. ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre de droits. Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo et Singapour. Assurant une présence commerciale dans 14 pays, ATEME est riche de ses 200 collaborateurs, dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2016, ATEME a servi près de 350 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d'affaires de 37,5 millions d'euros, en croissance annuelle de 31%, dont 91% ont été réalisés à l'export, et a affiché une rentabilité nette de 6%. Libellé : ATEME – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME – Compartiment : C





ATEME RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président Directeur Général Caroline Lesage

Tel: +33 (0)1 53 67 36 79

ateme@actus.fr Anne-Catherine Bonjour

Tel: +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr

Information réglementée

Rachat d′actions / contrat de liquidité :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-51491-ateme_bilan-annuel-contrat-de-liquidite_2017-vf.pdf

