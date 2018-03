Ateme : RÉSULTATS ANNUELS 2017

HAUSSE DE 30% DU CHIFFRE D'AFFAIRES À 48,6 M€

AUGMENTATION DE 155% DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL À 4,9 M€

MARGE OPÉRATIONNELLE DE 10 % ATTEINTE AVEC UN AN D'AVANCE SUR L'OBJECTIF

ATEME (ISIN : FR0011992700), nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, publie ses résultats annuels 2017, arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 27 mars 2018. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Données consolidées (en millions d'euros) 2016 2017 Variation IFRS Chiffre d'affaires 37,5 48,6[1] 29,7% Marge brute 22,1[2] 29,1 31,8% Taux de marge brute (%) 58,9% 59,9% +1,1 pt Résultat opérationnel 1,9[3] 4,9 155% Taux de marge opérationnelle (%) 5,1% 10,1% +5,0 pts Résultat financier 0,1 -1,5 N/A Impôts 0 0,5 N/A Résultat net part du groupe 2,0 3,8 94,1% Marge nette 5,3% 7,9% +2,6 pts

Michel Artières, Président-Directeur général d'ATEME, a commenté : « Les résultats bénéficiaires délivrés en 2017 traduisent le succès de la stratégie déployée depuis notre introduction en Bourse en juillet 2014. Le chiffre d'affaires a progressé de 30%, avec une accélération au second semestre, et je suis fier d'annoncer que nous avons atteint avec un an d'avance notre objectif de 10% de marge opérationnelle.

ATEME est en bonne voie pour poursuivre sa stratégie de croissance rentable sur les segments de la contribution et des têtes de réseau vidéo, ainsi que pour lancer de nouvelles solutions de traitement vidéo en aval, voire à la périphérie des réseaux. Il en résultera une expansion importante du marché adressable. ATEME vise ainsi un taux de croissance annuel moyen dépassant 20% pour les trois prochaines années ; la hausse des ventes de logiciels aura un impact positif sur la marge brute. ATEME maintiendra ses investissements en ventes & marketing ainsi qu'en ressources de R&D tout en demeurant vigilant à conserver un rythme de hausse des dépenses opérationnelles moins rapide que le chiffre d'affaires afin d'améliorer davantage les marges. »

Croissance du chiffre d'affaires de 30%

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 (clos au 31 décembre) ressort à 48,6 M€, en croissance de +29,7% par rapport à 2016 (+32,5% à taux de change constant). ATEME enregistre ainsi une sixième année de croissance consécutive (croissance annuelle moyenne de +25,7 % sur 2011-2017).

Toutes les zones géographiques ont contribué à cette croissance. La région EMEA enregistre encore la meilleure contribution avec 38% du chiffre d'affaires total et une croissance de +14,1%. La performance a été particulièrement solide à l'international, notamment en Amérique du Nord (+31,4%), Amérique latine (+90,4%) et Asie-Pacifique (+25,8%) où la société a élargi sa base de clients parmi les plus grands opérateurs.

Marge brute de 60%

La contribution croissante des ventes de la solution logicielle TITAN a un effet positif sur l'évolution de la marge brute. La marge brute ressort ainsi en hausse d'un point à 60%, malgré un investissement important dans l'équipe service client dédiée à assurer le déploiement des grands projets et à supporter la base installée.

Hausse significative du résultat opérationnel et du résultat net

Les investissements en R&D et ventes & marketing, de même que la hausse de l'effectif total de 170 à 220 en 2017, ont été rigoureusement contrôlés et maintenus largement en deçà de la croissance des ventes. Par conséquent, le résultat opérationnel enregistre une hausse soutenue de 1,9 M€ à 4,9 M€.

Le fléchissement du dollar américain par rapport à l'euro a entraîné une perte financière de 1,3 M€. Le résultat net augmente toutefois de 94% pour atteindre 3,8 M€.

Structure financière solide

Les capitaux propres s'élèvent à 18,9 M€ au 31 décembre 2017 (contre 13,8 M€ en 2016).

La hausse des coûts a conduit à une baisse de la trésorerie de 1,7 M€. L'augmentation du besoin en fonds de roulement (6,6 M€), liée à l'activité soutenue au T4 (+38% de chiffre d'affaires) et aux investissements (1,8 M€), a été financée par la trésorerie disponible, des subventions et des emprunts bancaires.

Au 31 décembre 2017, la dette financière nette s'établit à 3,4 M€.

La trésorerie s'élève à 2,5 M€, soit un niveau conforme au plan de développement d'ATEME.

Des perspectives positives : une nouvelle amélioration des marges attendue

ATEME est en bonne voie pour poursuivre son développement rentable au cours des années à venir.

En 2018, ATEME va poursuivre sa stratégie de conquête de parts de marché sur les segments de la contribution et des têtes de réseau de diffusion, mais également préparer le lancement de nouvelles solutions logicielles de traitement vidéo en aval, voire à la périphérie des réseaux. Il en résultera une expansion importante du marché adressable et un relais de croissance sensible, tout particulièrement à partir de 2019.

ATEME prévoit de déployer son logiciel TITAN avec la nouvelle norme de compression vidéo AV1 en 2018. Les principaux détenteurs des brevets sur HEVC devraient réagir en abaissant les redevances, ce qui pourrait finir par débloquer une adoption à plus grande échelle et libérer des opportunités de taille.

La transformation de nos activités permet de nous positionner sur des commandes plus importantes, avec un possible effet d'irrégularité du chiffre d'affaires en glissement trimestriel.

ATEME vise un taux de croissance annuel composé supérieur à 20% (à taux de change et périmètre constants) au cours des trois prochaines années. La hausse soutenue des ventes de logiciels devrait conserver un impact positif sur la marge brute. Dans la lignée du succès de la stratégie déployée ces dernières années, ATEME poursuivra ses investissements en ventes & marketing et en R&D. Le groupe entend toutefois contenir les dépenses opérationnelles pour qu'elles progressent moins rapidement que le chiffre d'affaires, afin de poursuivre l'amélioration des marges.

Prochaine publication :

Vendredi 4 mai 2018 : Chiffre d'affaires T1 2018

À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde.

ATEME a été créée en 1991 en tant que société de service spécialisée dans le traitement vidéo. Dans les années 2000, ATEME s'est spécialisée dans la compression vidéo, puis a rapidement introduit une solution de diffusion vidéo bout-en-bout. En 2014, ATEME s'est introduit en bourse sur le marché Euronext Paris.

ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo, et ne compte pas s'arrêter là. ATEME fut la première société à commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de diffusion vidéo.

ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre de droits.

Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo et Singapour. Assurant une présence commerciale dans 14 pays, ATEME est riche de ses 200 collaborateurs, dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2017, ATEME a servi près de 350 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d'affaires de 48,6 millions d'euros, en croissance annuelle de 30%, dont 91% ont été réalisés à l'export, et a affiché une rentabilité nette de 8%.

[1] 48 599 k€ vs 48 423 k€ publiés après consolidation du chiffre d'affaires d'ATEME Singapore (APAC) constaté en décembre 2017. [2] Retraitement des « Frais juridiques » des « Coûts des ventes » en « Frais généraux et administratifs » : impact positif de 52 k€ sur la marge brute 2016 par rapport aux chiffres publiés, sans impact sur le résultat opérationnel et le résultat net. [3] Au 31 décembre 2016, le niveau d'amortissement des coûts de développement capitalisés conformément à la norme IAS 38 s'établit à 2 980 k€ contre 2 736 k€ comptabilisés en charge de R&D dans les comptes de la société. La correction de cette erreur impacte le résultat opérationnel 2016 et le résultat net d'un montant de 244 k€.

