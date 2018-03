Atenor : 2018.03.13 - Evolution de l'actionnariat d'Atenor

Communiqué de presse

Evolution de l'actionnariat d'ATENOR

La Hulpe, le 13 mars 2018

ATENOR est informée que la participation de 10,53 % détenue par Sofinim va être acquise par une nouvelle société dont l'actionnariat sera constitué des groupes 3D, Luxempart, Alva et Stéphan Sonneville ainsi que des membres du comité exécutif d'ATENOR. Cette nouvelle société ratifiera la convention d'actionnaires existante du 30 novembre 2016. La transaction va se réaliser à un de prix de € 45,- par action.

Après 20 ans de participation active, le groupe Ackermans & van Haaren sort ainsi de l'actionnariat d'ATENOR.

Jan Suykens, CEO d'Ackermans & van Haaren s'exprime : « Cette cession s'inscrit dans notre volonté de nous concentrer davantage sur un nombre réduit de participations. Nous sommes très heureux d'avoir apporté notre soutien au développement des activités immobilières d'ATENOR. »

Frank Donck, Président du Conseil d'Administration d'ATENOR et représentant de 3D, actionnaire historique, ajoute : « Cette évolution de l'actionnariat préserve à la fois la continuité du contrôle et la diversité de l'actionnariat. Cette diversité est également reflétée au niveau du Conseil d'Administration par une présence active d'administrateurs, tant liés qu'indépendants, aux expériences et profils différents.

ATENOR poursuit son évolution idéalement soutenue par un actionnariat à la fois recentré et élargi au Management. »

Au cours de ces 2 dernières années, ATENOR a intensifié son profil international, en augmentant son activité au Luxembourg, à Budapest, à Bucarest et en lançant des premiers projets à Paris et à Varsovie.

La stratégie mise en œuvre par ATENOR vise par conséquent à orienter ses activités vers des marchés immobiliers très actifs et des pays à haute croissance économique.

Jacquot Schwertzer, CEO de Luxempart, actionnaire depuis 2006 : « La vocation de Luxempart est d'accompagner un Management performant dans la réalisation d'un business plan clair et ambitieux. L'implication du Management d'ATENOR dans l'actionnariat nous conforte dans notre investissement.»

Promoteur urbain actif dans ce créneau depuis plus de 25 ans, ATENOR mise sur une dynamique de croissance organique, à l'écoute de la Ville et de ses Occupants, entreprises et habitants.

Stéphan Sonneville, CEO d'ATENOR: « Tout en restant un acteur majeur à Bruxelles, ATENOR entend valoriser, étape par étape, son savoir-faire dans des villes-capitales européennes où la dynamique urbaine reflète la profonde évolution des modes et lieux de vie et de travail.

L'évolution économique et urbaine rapide des villes où nous investissons, dans un contexte économique en croissance, se reflète déjà dans la rotation du capital investi dans nos projets, et dès lors dans les performances financières réalisées. »

1. Actionnariat AVANT mise en œuvre de l'avenant à la convention d'actionnaires agissant de concert

Actionnaires

Nombre d'actions Participation % Actions faisant partideedceoln'accetriot n* Participation %

ALVA s.a.(1) 521.437 9,26 437.500 7,77 LUXEMPART s.a.(1) 600.247 10,66 437.500 7,77 3D n.v.(1) 695.643 12,35 437.500 7,77 SOFINIM n.v.(1) 592.880 10,53 437.500 7,77 Stéphan SONNEVILLE s.a.(1)(2) 241.030 4,28 150.500 2,67 Sous-total 2.651.237 47,08 1.900.500 33,75 Actions d'autocontrôle 191.343 3,40 Public 2.788.496 49,52 Total 5.631.076 100,00

2. Actionnariat APRES mise en œuvre de l'avenant à la convention d'actionnaires agissant de concert

Actionnaires ALVA s.a.(1) 521.437 9,26 521.437 9,26 LUXEMPART s.a.(1) 600.247 10,66 521.437 9,26 3D n.v.(1) 695.643 12,35 521.437 9,26 Stéphan SONNEVILLE s.a.(1)(2) 241.030 4,28 150.500 2,67 ForAtenoR s.a.(1) 592.880 10,53 592.880 10,53 Sous-total 2.651.237 47,08 2.307.691 40,98 Actions d'autocontrôle 191.343 3,40 Public 2.788.496 49,52 Total 5.631.076 100,00 Nombre d'actions Participation % Actions faisant partideedceoln'accetriot n* Participation %

(1) Signataires de la convention d'actionnaires

(2) Administrateur délégué, société contrôlée par Monsieur Stéphan Sonneville

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters: ATE0.BR

-Bloomberg: ATEB BB

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter Stéphan Sonneville SA,

Chief Executive Officer  +32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail: info@atenor.be - www.atenor.be