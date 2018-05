ATOS : Invest Securities passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a relevé sa recommandation de Neutre à Achat et son objectif de cours de 114 euros à 128 euros sur Atos. Après deux publications décevantes (résultats 2017 puis premier trimestre 2018), le bureau d’études estime que l’acquisition de SIX Payment Services par Worldline change le profil d’Atos à moyen et long terme en renforçant significativement le potentiel de marge du groupe notamment du fait du potentiel de synergies à exploiter, domaine d’excellence d’Atos/Worldline.Cerise sur le gâteau, cette opération, payée en titres, ne grève pas les capacités financières du groupe (5 milliards d'euros a minima), alors qu'une acquisition dans les services IT en Amérique du Nord lui semble crédible dans les prochains mois.