ATOS : Premier trimestre 2018

Chiffre d'affaires: 2 945 millions d'euros

+3,7% à taux de change constants

+2,0% à périmètre et taux de change constants

Ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires : 100%

Partenariat mondial avec Google Cloud

dans le Cloud Hybride sécurisé et l'Intelligence Artificielle

Confirmation de tous les objectifs 2018

Paris, le 25 avril 2018 - Atos, un leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier trimestre 2018.

Le chiffre d'affaires a atteint 2 945 millions d'euros, +3,7% à taux de change constants et +2,0% à périmètre et taux de change constants. La stratégie du Groupe axée sur sa Digital Transformation Factory a permis une accélération de la croissance organique des Divisions Business & Platform Solutions à +4,8% et Big Data & Cybersecurity à +14,4% tandis que Worldline a maintenu son rythme avec +5,8%. Le positionnement du Groupe dans les activités d'Infrastructure & Data Management a permis de maintenir la tendance de la Division alors que ce trimestre un problème imprévu d'exécution managériale a affecté l'Amérique du Nord. L'évolution organique du chiffre d'affaires de la Division a été de -1,6%. Le Groupe continue de bénéficier d'un fort dynamisme commercial avec un niveau de prises de commandes de 2 941 millions d'euros, soit un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 100%.

Thierry Breton, Président-Directeur Général d'Atos, a déclaré: « Au cours du premier trimestre, le Groupe a réalisé une bonne performance en terme de chiffre d'affaires malgré un point imprévu d'exécution managériale en Amérique du Nord où je suis en train de revoir et renforcer l'équipe de direction. Le Groupe continue de bénéficier d'un fort dynamisme commercial grâce à son large portefeuille d'offres innovantes entièrement alignées sur la demande de ses clients pour des services digitaux de transformation et d'automatisation. Dans ce contexte, tous nos objectifs 2018 sont confirmés.

Nous continuons d'investir fortement dans les technologies par nous-mêmes ou par le biais de partenariats. Je suis aujourd'hui particulièrement fier d'annoncer notre partenariat mondial avec Google qui constitue une nouvelle validation et un renforcement de notre leadership mondial dans le Cloud Hybride Orchestré. En s'appuyant sur les forces d'Atos et de Google, nous allons créer des solutions sécurisées privilégiant la plateforme de cloud public de Google dans notre offre de Cloud Hybride Orchestré. De plus, nous utiliserons des algorithmes spécifiques de « Machine Learning » de Google dans nos centres de données sous notre contrôle. Cela permettra à nos clients d'adopter plus rapidement et plus facilement l'intelligence artificielle dans les environnements les plus innovants et les mieux sécurisés dans des secteurs tels que la santé, la distribution, la voiture connectée, etc. Atos sécurise ainsi le « dernier kilomètre » de la chaîne numérique, adressant parfaitement les préoccupations de nos clients comme l'accès sécurisé aux données, la localisation des données critiques et la conformité aux réglementations telle que la RGPD. Grâce à l'approche commerciale conjointe Atos-Google au service de nos clients, cet important partenariat vient renforcer le profil de croissance et de profitabilité de nos activités de gestion d'infrastructures.»

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 par Division

En millions d'euros T1 2018 T1 2017* % organique Infrastructure & Data Management 1 563 1 589 -1,6% Business & Platform Solutions 799 762 +4,8% Big Data & Cybersécurity 200 175 +14,4% Worldline 384 363 +5,8% TOTAL GROUPE 2 945 2 888 +2,0% * A périmètre et taux de change constants après prise en compte des impacts d'IFRS 15



Le chiffre d'affaires de la Division Infrastructure & Data Management (IDM) s'est élevé à 1 563 millions d'euros, -1,6% à périmètre et taux de change constants. Au premier trimestre, la Division a été impactée par l'Amérique du Nord. Sur le reste du Groupe, la dynamique de croissance organique de la Division (0% à 1%) s'est poursuivie, portée par la bonne performance des activités de Cloud Hybride Orchestré avec la montée en charge de nouveaux grands contrats gagnés l'année dernière, notamment en France et au Royaume-Uni, et à une augmentation de l'activité au Benelux & Pays Nordiques et en Asie Pacifique.

Dans la Division Business & Platform Solutions (B&PS), le chiffre d'affaires s'est établi à 799 millions d'euros, en hausse de +4,8% à périmètre et taux de change constants. La plupart des géographies ont enregistré une croissance positive. L'accélération de la croissance a été soutenue par de nombreux projets de la Digital Transformation Factory en particulier les activités Codex en France et en Allemagne. La croissance du marché Public & Santé a été portée par le secteur de la santé en Amérique du Nord et par de nouveaux projets en Allemagne. La Division a progressé dans le marché Industrie, Distribution & Transport, grâce à une activité accrue dans l'industrie 4.0 en Allemagne, et dans les Services Financiers avec de nouveaux projets notamment pour de grandes banques françaises et néerlandaises.

L'activité de Big Data & Cybersecurity (BDS) est demeurée élevée, en hausse de +14,4% à périmètre et taux de change constants pour atteindre 200 millions d'euros au premier trimestre 2018. La croissance a été principalement portée par le Big Data grâce aux activités HPC auprès de grands clients dans l'industrie et l'énergie en France ainsi qu'avec le centre de recherche de Jülich en Allemagne. Les services de cybersécurité ont également contribué à la croissance notamment en France et en Amérique du Nord, ainsi qu'en Europe Centrale & de l'Est sur les activités de Défense et Systèmes Critiques.

Sous l'angle contributif à Atos, le chiffre d'affaires de Worldline s'est élevé à 384 millions d'euros, en progression de +5,8% à périmètre et taux de change constants. L'activité Services aux Commerçants a progressé de +6,3%, grâce notamment à l'activité Acquisition Commerçants en Europe Centrale et à l'augmentation du nombre de terminaux de paiement exploités en Inde. Le chiffre d'affaires de Traitement de Transactions a progressé de +5,6% porté par l'augmentation des volumes et des projets en Traitement Acquéreurs. L'activité Mobilité & Services Web Transactionnels a affiché une croissance de +5,1% grâce aux services de numérisation sécurisée avec les agences gouvernementales françaises, ainsi qu'aux services transactionnels dans la santé et de recouvrement des taxes en Amérique latine.

Une présentation détaillée du chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 de Worldline est disponible sur worldline.com, dans la section Investisseurs.

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 par Entité Opérationnelle

En millions d'euros T1 2018 T1 2017* % organique Allemagne 507 507 +0,0% Amérique du Nord 472 487 -2,9% France 419 399 +5,1% Royaume-Uni & Irlande 412 407 +1,0% Benelux & Pays Nordiques 261 260 +0,5% Autres Entités Opérationnelles 491 466 +5,4% Worldline 384 363 +5,8% TOTAL GROUPE 2 945 2 888 +2,0% * A périmètre et taux de change constants après prise en compte des impacts d'IFRS 15

Au cours du premier trimestre de 2018, le chiffre d'affaires a crû dans la plupart des Entités Opérationnelles:

Royaume-Uni & Irlande, grâce à une très bonne exécution managériale, a continué à enregistrer une forte performance dans un environnement complexe, notamment grâce à la réalisation de projets de transformation digitale en B&PS et à une forte dynamique de la Division IDM compensant la ré-internalisation d'une partie du contrat BBC;

La France a retrouvé une croissance plus forte avec la contribution de Big Data & Cybersecurity, et d'Infrastructure & Data Management grâce à la montée en charge de plusieurs contrats;

Le chiffre d'affaires de l'Entité Opérationnelle Benelux & Pays Nordiques a légèrement progressé grâce à un surplus d'activité dans le secteur Public & Santé de la Division IDM;

Dans « Autres Entités Opérationnelles », toutes les Divisions ont contribué à la forte croissance. Le chiffre d'affaires de B&PS a progressé grâce à plusieurs projets menés dans le cadre d'événements sportifs ou à de nouveaux contrats signés en Europe Centrale & de l'Est. Le chiffre d'affaires de BDS a augmenté du fait d'un surcroit d'activités en cybersécurité et sur les supercalculateurs. IDM a enregistré des volumes plus élevés dans le secteur des Services Financiers en Asie-Pacifique et vu son activité croître en particulier en Italie, en Inde et en Afrique ;

en Allemagne, le chiffre d'affaires a été stable grâce à un niveau plus élevé de projets de la Digital Transformation Factory en B&PS et aux activités de supercalcul (HPC) de BDS compensant l'effet de base lié à la production l'an passé des phases de transition et de transformation pour deux grands clients en IDM;

La performance de l'Amérique du Nord a été impactée sur le premier trimestre, comme déjà mentionné, mais un niveau élevé de prises de commandes est attendu au deuxième trimestre;

Worldline a enregistré une forte performance dans toutes ses activités.

Activité commerciale

Au cours du premier trimestre de l'année 2018, le niveau des prises de commandes a atteint 2 941 millions d'euros, représentant un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 100%.

Au premier trimestre, de nouveaux grands contrats IDM ont été signés avec de nouveaux clients, tels que dans le Digital Workplace avec une grande société d'ingénierie en Amérique du Nord et Scottish Water au Royaume-Uni. En outre, la Division a renouvelé d'importants contrats avec Hallmark en Amérique du Nord, une grande institution financière en Asie, une société de transport au Royaume-Uni et deux groupes des secteurs énergie et technologies en France. De nouveaux contrats B&PS ont été signés en Allemagne dans le secteur de l'automobile et celui des télécoms, et en France dans le transport. La Division Big Data & Cybersecurity a signé un important contrat de cybersécurité aux Etats-Unis avec Virginia Information Technologies Agency.

En ligne avec une activité commerciale dynamique, le carnet de commandes total à fin mars 2018 a progressé de +1,7% par rapport à l'année dernière et s'est élevé à 22,1 milliards d'euros, soit 1,9 année de chiffre d'affaires Le montant total pondéré des propositions commerciales a atteint 7,6 milliards d'euros, en forte hausse de +9,7% sur un an, représentant 7,7 mois de chiffre d'affaires.

Ressources humaines

L'effectif total du Groupe s'est établi à 97 267 à fin mars 2018, stable par rapport à 97 267 à fin décembre 2017. Hors effet périmètre, la baisse est de -0,8% sur le trimestre compte tenu de la poursuite des programmes d'automatisation et de robotisation.

Partenariat mondial avec Google Cloud pour fournir aux entreprises des solutions de Cloud Hybride Sécurisé, Machine Learning et de nouveaux outils collaboratifs

Atos a conclu un accord mondial avec Google Cloud afin de fournir la pleine capacité de Machine Learning et d'intelligence artificielle pour les besoins de transformation numérique des entreprises. Avec sa solution sécurisée de Cloud hybride, la plate-forme de gestion des données d'Atos apporte aux entreprises la solution à leurs préoccupations en termes de localisation des données critiques ainsi qu'un accès contrôlé à leurs données conforme aux réglementations européennes et internationales.

Cet accord verra la création de solutions globales sécurisées dans des domaines tels que:

Orchestration sécurisée du Cloud Hybride : Atos va développer et étendre sa solution de Cloud hybride orchestrée en privilégiant, pour la partie cloud public, la plateforme Google Cloud. Cette solution facilitera l'adoption du cloud hybride dans les grandes entreprises, offrant une sécurité renforcée aux clients grâce à un ensemble complet de fonctionnalités de sécurité de pointe, conforme aux réglementations européennes (y compris RGPD) et mondiales ainsi qu'à la demande des clients en matière de localisation des données critiques.

Data Analytics & Machine learning : Atos renforcera sa pratique mondiale spécialisée dans le Machine Learning (ML) en intégrant notamment les algorithmes et les Interfaces de Programmation Applicative (Application Programming Interface - API) de Google Cloud pour développer des solutions métier spécifiques et accélérer la transformation des entreprises de nombreux secteurs tels que la santé, la voiture connectée, la distribution, etc...

Digital Workplace : Atos développera une pratique spécialisée dans les outils de G-Suite afin d'enrichir son offre de gestion du poste de travail numérique dans laquelle Atos est leader mondial et utilisera les compétences Google Cloud en ML pour accroître l'automatisation de la gestion du poste de travail numérique et améliorer l'expérience utilisateur ainsi que sa productivité.

Dans cet esprit, Atos va créer trois nouveaux laboratoires dédiés à l'innovation clients et la R&D spécialisés en Machine Learning et Intelligence Artificielle en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Pour plus d'information, veuillez vous référer au communiqué de presse commun avec Google

Objectifs 2018

Le Groupe confirme tous ses objectifs pour 2018:

Croissance organique du chiffre d'affaires : +2% à +3%

Marge opérationnelle : entre 10,5% et 11% du chiffre d'affaires.

Flux de trésorerie disponible : de l'ordre de 60% de la marge opérationnelle.

Annexes

Réconciliation du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants

En € million T1 2018 T1 2017

après prise en compte d'IFRS 15 variation % T1 2017

publié Chiffre d'affaires statutaire 2 945 2 955 -0,3% 3 111 Effet de change -116 -122 Chiffre d'affaires à taux de change constants 2 945 2 839 +3,7% 2 989 Effet de changements de périmètre 52 52 Effet de change sur les périmètres acquis ou cédés -3 -3 Chiffre d'affaires à périmètre et à taux de change constants 2 945 2 888 +2,0% 3 038

L'ajustement d'IFRS 15 sur les comptes 2017 a conduit à un retraitement de -156 millions d'euros.

L'effet de périmètre s'élève à +52 millions d'euros. Il est lié aux acquisitions de CVC, Pursuit Healthcare Advisors, Conduent's Healthcare Provider Consulting, Conduent's Breakaway Group, First Data Baltics, Digital River, MRL Posnet, Imakumo, zData, ainsi qu'à la cession de l'activité Cheque Service.

L'effet de change est principalement dû au dollar américain et dans une moindre mesure à la livre anglaise et aux monnaies sud-américaines qui se sont dépréciées par rapport à l'euro.

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 par Marché

En millions d'euros T1 2018 T1 2017* % organique Industrie, Distribution & Transports 1 061 1 080 -1,8% Public & Santé 838 790 +6,1% Télécoms, Médias & Services aux collectivités 461 479 -3,7% Services Financiers 585 539 +8,6% TOTAL GROUPE 2 945 2 888 +2,0% * A périmètre et taux de change constants après prise en compte des impacts d'IFRS 15

A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. atos.net - Suivez-nous sur @AtosFR

Avertissements

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d'autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d'Atos, de même qu'à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document de Référence 2017 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 février 2018 sous le numéro d'enregistrement D.18-074. Atos ne prend aucun engagement et n'assume aucune responsabilité s'agissant de la mise à jour de l'information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

La croissance organique du chiffre d'affaires est présentée à périmètre et taux de change constants après prise en compte des impacts d'IFRS 15.

Les Entités Opérationnelles (Business Units) sont composées de l'Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique), l'Allemagne, le Royaume-Uni & Irlande, la France, le Benelux & Pays Nordiques (Belgique, Danemark, Estonie, Lituanie, Finlande, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Russie et Suède), Worldline, les Autres Entités Opérationnelles comprenant l'Europe Centrale & de l'Est (Autriche, Bulgarie, Croatie, Grèce, Hongrie, Italie, Israël, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, et Suisse), la Zone Ibérique (Espagne et Portugal), Asie Pacifique (Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Taïwan et Thaïlande), Amérique Latine (Argentine, Brésil, Colombie, et Uruguay), Moyen Orient & Afrique (Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Egypte, Emirats Arabes Unis, Gabon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Ile Maurice, Qatar, Tunisie, Turquie et Sénégal), Major Events, Global Cloud Hub, et Global Delivery Centers.





