ATOS : croissance interne de 2% au premier trimestre et contreperformance en Amérique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d'affaires d'Atos a atteint 2 945 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 3,7% à taux de change constants et 2% à périmètre et taux de change constants. Thierry Breton, Président-Directeur Général de la SSII, a déclaré: " Au cours du premier trimestre, le Groupe a réalisé une bonne performance en terme de chiffre d'affaires malgré un point imprévu d'exécution managériale en Amérique du Nord où je suis en train de revoir et renforcer l'équipe de direction ". L'Amérique a généré un chiffre d'affaires de 472 millions d'euros, en repli de 2,9% à données comparables.Les objectifs 2018 ont été confirmés. Le groupe présidé par Thierry Breton vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 2 et 3% et une marge opérationnelle représentant 10,5 à 11% du chiffre d'affaires. Il vise enfin un flux de trésorerie disponible de l'ordre de 60% de la marge opérationnelle.