ATOS : et Google Cloud forment un partenariat mondial

Atos a annoncé avoir conclu un accord de partenariat mondial avec Google Cloud pour répondre aux besoins de la transformation digitale des entreprises. Cet accord permettra la création de solutions sécurisées dans des domaines tels que le Cloud hybride, l'analyse de données et l'apprentissage automatique (data analytics & Machine Learning), ainsi que l'environnement de travail connecté (Digital Workplace).Pour accélérer la mise en oeuvre des bénéfices de ce partenariat auprès de ses clients, Atos va créer trois nouveaux laboratoires dédiés à l'innovation clients et la R&D, spécialisés en Machine Learning et en Intelligence Artificielle, en France, au Royaume-Uni et en aux Etats-Unis. Atos tirera parti de la formation dispensée par les experts en Machine Learning des Google Cloud Advanced Solutions Labs pour apporter aux clients les dernières avancées en matière de Machine Learning.À compter de ce jour, Google Cloud devient la plateforme privilégiée de Cloud public d'Atos. La première phase du partenariat sera consacrée aux clients internationaux d'Atos. En parallèle, Atos ouvrira de nouveaux centres d'innovation pour accompagner ses clients dans leurs futurs projets de transformation digitale.