ATOS : et SIEMENS renforcent leur partenariat stratégique

Atos et Siemens ont annoncé le renforcement de leur coopération stratégique, avec des projets d'accélération de leurs activités conjointes jusqu'en 2020 à travers un ambitieux plan de commercialisation conjointe et le renforcement de leur programme commun d'investissement et d'innovation. Le programme a été abondé de 100 millions d'euros, pour un total de 330 millions d'euros, soit plus de trois fois le montant initial.Le programme d'investissement et d'innovation conjoint vise à renforcer la stratégie digitale de Siemens et Atos et à développer les compétences communes en data analytics, intelligence artificielle, IoT (Internet des objets) & connectivité, cybersécurité et technologies des services numériques pour accompagner la transformation digitale de leurs clients ; grâce à une suite de services et produits IoT de bout en bout.Depuis le début de leur partenariat en 2011, Atos et Siemens ont réalisé une prise de commandes conjointes de 2,5 milliards d'euros, dépassant largement toutes les attentes.C'est au cours de l'été 2011 qu'Atos et Siemens ont conclu un partenariat stratégique mondial. Dans ce cadre, Siemens a transféré à Atos ses activités de solutions et services informatiques en échange de 12,5 millions d'actions d'Atos.