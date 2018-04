AtoS : accélère la transformation digitale de l'opérateur public écossais des réseaux d'eau Scottish Water

Paris, le 30 avril, 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, participe à la transformation digitale de Scottish Water à travers un nouveau partenariat stratégique qui placera la technologie et l'innovation au coeur de l'approvisionnement en eau et de la gestion des eaux usées en Écosse.

Dans un environnement digital en constante évolution, alors que les attentes des clients sont plus élevées que jamais, Scottish Water travaillera avec Atos et Capgemini afin de fournir des services informatiques et solutions technologiques qui aideront le service public à gérer leurs activités à l'échelle nationale.

L'annonce du nouveau partenariat de cinq ans a été effectuée à l'issue d'une procédure d'appel d'offres complète.

Rob Mustard, Director of Digital chez Scottish Water, déclare : « Nous sommes ravis d'entrer dans un nouveau paysage technologique passionnant avec des partenaires digitaux de classe mondiale, afin de permettre à Scottish Water de poursuivre ses activités dans un monde en constante évolution. Nous souhaitons que nos réseaux et systèmes soient fiables, résilients et sécurisés dans un monde où la technologie digitale est devenue fondamentale dans la vie quotidienne de milliards de personnes.

Nous fournissons 1,35 milliard de litres d'eau par jour et 945 millions de litres d'eaux usées ; les données, les informations, les analyses, les applications digitales et les processus jouent donc un rôle essentiel dans nos activités et sont critiques pour nos millions de clients, chez eux, sur leur lieu de travail et dans leurs loisirs, tous les jours, 24 heures sur 24.

Notre partenariat avec Capgemini et Atos permettra aux deux sociétés de travailler de manière totalement intégrée au sein de Scottish Water, à travers notre direction digitale. Notre nouvelle approche améliorera non seulement la façon dont nous utilisons la technologie pour produire et acheminer l'eau, mais améliorera également nos connaissances sur nos clients en vue de nous assurer que nos prestations sont aussi efficaces que possible, et que les communautés continuent d'obtenir le meilleur service possible - ce dont elles peuvent être vraiment fières.

Alors que nous continuons à considérer l'avenir des services de l'eau et des eaux usées au cours des 25 prochaines années, à travers la consultation publique « Shaping the Future » (Façonner l'avenir), il est clair que notre organisation digitale constituera la base de nos activités. L'adéquation entre nos prestations et les besoins et attentes de nos clients n'a jamais été aussi importante ; nos nouveaux partenaires joueront un rôle déterminant pour aider Scottish Water à atteindre cet objectif. »

Atos et Capgemini fourniront un large éventail de services à Scottish Water, de la prestation de services informatiques axés sur le client à son infrastructure informatique et ses applications de base. Le modèle de prestation repose sur un partenariat avec les deux organisations, tirant parti de leurs capacités mondiales en matière de transformation digitale et de services d'infrastructure nouvelle génération. Le partenariat prendra effet à partir de septembre 2018.

Gavin Thomson, Senior Vice President, Scotland, Ireland & Wales, and Big Data & Security UK&I chez Atos, explique : « Atos est fier d'avoir conclu cet accord avec Scottish Water, qui aidera véritablement à transformer l'une des principales organisations écossaises et à lui permettre de bénéficier des avantages de la numérisation tout en répondant aux futurs besoins du public écossais. Cela reflète non seulement le succès de nos activités en Écosse et notre engagement envers de futurs investissements, mais aussi l'ambition de Scottish Water d'être un fournisseur de services efficaces de premier plan pour ses clients grâce à l'automatisation digitale.

Partout en Écosse, les services publics ont commencé un processus de transformation afin de s'assurer qu'ils fournissent leurs services de manière efficace tout en garantissant un niveau élevé d'engagement des clients. Tout comme Atos, Scottish Water a une vision digitale de l'avenir et, grâce à ce nouvel accord, elle est prête à transformer cette vision en réalité. »

Paul Margetts, UK CEO, Applications Services chez Capgemini, ajoute : « Scottish Water et Capgemini travaillent ensemble depuis 2008 et nous sommes ravis d'avoir l'opportunité d'aider à maximiser la valeur de l'informatique afin de transformer Scottish Water en une entreprise digitale où les clients, les employés et les ressources sont connectés de manière transparente et sans effort.

Nous tirerons parti de notre expertise mondiale dans le secteur de l'énergie et des services publics pour aider à transformer ses activités grâce à l'adoption des technologies digitales nouvelle génération avec la mise en place d'un centre de services intelligent, leader du marché, afin d'améliorer l'expérience des employés, le développement de modèles de prestation innovants et agiles, ainsi que des services cloud et d'automatisation qui amélioreront la rapidité et la qualité des prestations.

Nous sommes impatients de continuer à apporter une véritable valeur commerciale, de collaborer sur le développement d'une expérience client réellement connectée ainsi que sur des programmes clés, afin répondre à la vision de Scottish Water : être le fournisseur de services le plus fiable pour ses clients. »

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

Contact presse:

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @laurajanefau





