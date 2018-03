AtoS : et GENCI lancent le Prix - Joseph Fourier 2018 pour accélérer la recherche et l'innovation dans la simulation numérique, l'intelligence artificielle et le calcul quantique

Paris, le 21 mars 2018 - Atos, leader international de la transformation numérique, lance en partenariat avec GENCI (Grand Équipement National de Calcul Intensif) le Prix Atos - Joseph Fourier 2018, à l'occasion du 250ème anniversaire de la naissance du célèbre mathématicien et physicien français dont les travaux ont largement contribué à la modélisation mathématique des phénomènes physiques, aujourd'hui au coeur des technologies du numérique.

Récompensant une personne ou une équipe pour l'excellence de travaux réalisés au sein d'un laboratoire français, public ou privé, le Prix Atos - Joseph Fourier 2018 vise à accélérer la recherche et l'innovation dans trois domaines clés pour la société :

La simulation numérique

Utilisée dans quasiment tous les domaines, scientifiques et industriels, comme pour la recherche de nouveaux médicaments, l'étude de l'évolution du climat, la modélisation des tremblements de terre, ou le développement de nouveaux matériaux pour l'automobile et l'aéronautique, la simulation numérique est devenue un outil indispensable pour la recherche, l'innovation et la compétitivité des entreprises ;



L'intelligence artificielle

Permettant de mieux comprendre, prévoir et prescrire les comportements, l'Intelligence Artificielle porte de nombreuses avancées dans des domaines très variés comme le diagnostic médical et le traitement de maladies jusqu'à aujourd'hui incurables, les marchés financiers ou encore la cybersécurité ;



Le calcul quantique

Exploitant les propriétés des particules quantiques à l'origine des principales innovations du 20ème siècle (laser, transistor, GPS.), le calcul quantique devrait permettre de résoudre des problèmes ultra complexes dans des délais inatteignables par les ordinateurs actuels, et d'accélérer le Machine Learning et les analyses prescriptives.



Le Prix Atos - Joseph Fourier 2018 dotera chaque domaine d'un lot de 10 000 euros et distinguera des participants en leur accordant jusqu'à 200 000 heures de temps machine sur des supercalculateurs de GENCI.

Les dossiers seront évalués par un Jury de personnalités indépendantes, représentantes du monde scientifique et industriel français, qui désignera les lauréats du Prix Atos - Joseph Fourier 2018. Les dossiers devront être déposés avant le 8 juin 2018. La remise des prix se tiendra en juillet 2018.

La précédente édition du Prix Atos - Joseph Fourier avait récompensé en France deux équipes de chercheurs travaillant respectivement sur le diagnostic ultra rapide des accidents vasculaires cérébraux ; et sur le développement de l'approche « Material by design » qui vise à révolutionner le développement de nouveaux matériaux.

D'autres éditions européennes du Prix Atos - Joseph Fourier viendront s'ajouter aux éditions déjà créées en France et en République Tchèque.

Pour plus d'informations rendez-vous sur https://atos.net/en/about-us/competitions/atos-joseph-fourier-prize

***

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. atos.net - Suivez-nous sur @AtosFR

Contact Atos

Terence Zakka | +33 1 73 26 40 76 | terence.zakka@atos.net

À propos de GENCI

GENCI, Grand Equipement National de Calcul Intensif, est une société civile détenue à 49% par l'Etat représenté par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), 20% par le CEA, 20% par le CNRS, 10% par les Universités et 1% par Inria. Né de la volonté politique de placer la France au meilleur niveau européen et international dans le domaine du calcul intensif, fort de l'association des principaux acteurs de la recherche académique et du soutien des pouvoirs publics, GENCI poursuit trois grandes missions depuis sa création en 2007 : financer et coordonner la mise en oeuvre d'un plan stratégique d'équipements des centres nationaux de calcul intensif pour la recherche civile ; être un acteur majeur dans l'organisation et la réalisation d'un espace européen du calcul intensif pour la recherche (à ce titre, GENCI représente la France au sein de PRACE) ; promouvoir la simulation et le calcul intensif dans la recherche fondamentale et industrielle. Pour plus d'informations : www.genci.fr

Contact GENCI

Séverine Saint Hubert | +33 1 42 50 04 15 | severine.saint-hubert@genci.fr





