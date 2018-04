AtoS : et Google Cloud forment un partenariat mondial

Atos va travailler avec Google Cloud pour fournir aux entreprises de nouvelles solutions sécurisées de Cloud hybride, d'analyse de données et d'apprentissage automatique ( Data Analytics & Machine Learning ) ainsi que d'environnement de travail connecté ( Digital Workplace )

Atos va créer trois centres de R&D et Laboratoires d'Innovation en Europe et Amérique du Nord qui vont se concentrer sur l'apprentissage automatique et l'Intelligence Artificielle.

Google Cloud devient le partenaire privilégié d'Atos pour le Cloud public

Paris (France), 24 avril 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, annonce avoir conclu un accord de partenariat mondial avec Google Cloud pour répondre aux besoins de la transformation digitale des entreprises. Cet accord permettra la création de solutions sécurisées dans des domaines tels que le Cloud hybride, l'analyse de données et l'apprentissage automatique (data analytics & Machine Learning), ainsi que l'environnement de travail connecté (Digital Workplace).

Au-delà du paysage informatique traditionnel, la transformation digitale centrée sur les données génère désormais un besoin croissant de technologies innovantes pour le stockage (data lakes), la gestion et l'analyse des données ainsi que de technologies cognitives. Le Machine Learning (apprentissage automatique) est l'élément clé permettant de révéler et d'exploiter de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises. Cette technologie nécessite toutefois des solutions sécurisées afin de protéger les données des cyber-risques et d'assurer leur conformité aux réglementations européennes et internationales.

Pour répondre à cette demande en forte croissance, Atos collabore avec Google Cloud pour fournir des solutions de pointe aux entreprises internationales.

Cloud hybride sécurisé . Atos va développer et étendre sa solution de Cloud hybride orchestrée en privilégiant - pour la partie Cloud public - la plateforme Google Cloud, bénéficiant ainsi de sa flexibilité, sécurité, fiabilité et disponibilité tout en assurant la localisation des données. Atos tirera également profit de technologies spécifiques, telles que l'orchestration de conteneurs avec Google Kubernetes Engine, afin d'encourager l'adoption du Cloud hybride au sein des grandes entreprises. La solution enrichie d'Atos apportera une sécurité renforcée en complétant l'approche de protection multicouches et l'ensemble des fonctionnalités de sécurité avancées de Google Cloud. La plateforme d'Atos aidera ainsi les clients dans leur mise en conformité vis-à-vis des réglementations européennes et internationales en matière d'accès et de contrôle des données.



Analyse des données & apprentissage automatique (Data analytics & Machine Learning) . Atos renforcera sa pratique mondiale spécialisée dans le Machine Learning (ML) en intégrant notamment les algorithmes et les Interfaces de Programmation Applicative ( Application Programming Interface - API) de Google Cloud pour développer des solutions métiers spécifiques dans de nombreux secteurs.



Environnement de travail connecté (Digital Workplace). Atos développera une pratique spécialisée dans les outils G Suite afin d'enrichir son offre leader de gestion du poste de travail numérique des entreprises. G Suite est un portefeuille de solutions intelligentes de productivité et de collaboration développées sur le Cloud et totalement interopérables avec d'autres outils de collaboration. G Suite permettra à Atos de poursuivre la transformation et l'automatisation de son offre de gestion du poste de travail numérique pour une meilleure productivité et une expérience utilisateur améliorée.

Grâce à ces différentes solutions, Atos proposera aux entreprises un moyen rapide et efficace d'utiliser les technologies Google Cloud en adéquation avec leurs outils et processus existants - tout en tirant le meilleur parti de leurs données afin d'ouvrir de nouvelles perspectives et créer de la valeur pour leurs propres clients.

Trois Centres de R&D et Laboratoires d'Innovation en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis afin d'aider les clients à innover et résoudre leurs problématiques métiers.

Pour accélérer la mise en oeuvre des bénéfices de ce partenariat auprès de ses clients, Atos va créer trois nouveaux laboratoires dédiés à l'innovation clients et la R&D, spécialisés en Machine Learning et en Intelligence Artificielle, en France, au Royaume-Uni et en aux Etats-Unis. Atos tirera parti de la formation dispensée par les experts en Machine Learning des Google Cloud Advanced Solutions Labs pour apporter aux clients les dernières avancées en matière de Machine Learning.

« Je suis extrêmement heureux d'annoncer aujourd'hui notre partenariat mondial avec Google Cloud, l'un des leaders mondiaux de l'Intelligence Artificielle. Ensemble, nous allons permettre une adoption rapide et aisée de l'IA par les entreprises » explique Thierry Breton, Président Directeur Général d'Atos. « En associant les compétences d'Atos en matière d'intégration et son expertise technologique avec la technologie Google Cloud, nous permettons aux entreprises de se développer avec confiance dans les environnements plus innovants et les mieux sécurisés, en conformité avec les réglementations internationales. Avec ce partenariat, Atos devient le « dernier kilomètre » de la chaîne d'information digitale. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Atos afin de proposer Google Cloud à davantage de clients » ajoute Diane Greene, Présidente Directrice Générale de Google Cloud. « Ensemble, avec Atos, nous permettrons aux entreprises de transformer et d'améliorer leurs activités en leur donnant accès aux infrastructures de Cloud les plus avancées, à des technologies de pointe en Machine Learning ainsi qu'à des outils de collaboration intelligents. »

À compter de ce jour, Google Cloud devient la plateforme privilégiée de Cloud public d'Atos. La première phase du partenariat sera consacrée aux clients internationaux d'Atos. En parallèle, Atos ouvrira de nouveaux centres d'innovation pour accompagner ses clients dans leurs futurs projets de transformation digitale.



