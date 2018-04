Atos et Siemens étendent leur partenariat pour intégrer l'offre de services MindSphere On-premise

Atos et Siemens ont l'intention d'établir un partenariat stratégique pour la mise à disposition de Siemens MindSphere On-premise.

La nouvelle solution Siemens MindSphere On-premise permettra aux clients de déployer des applications digitales professionnelles dans une infrastructure sur site sécurisée et gérée.

Un partenariat unique qui propose une solution digitale de classe mondiale et offre des services de support conjoints pour assurer aux clients la meilleure expérience Siemens MindSphere.

Paris, Munich, 23 avril 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale et Siemens, leader mondial des technologies de pointe, annoncent aujourd'hui leur ambition d'accélérer davantage leur coopération commerciale dans les services et les technologies numériques, en particulier autour de MindSphere, le système d'exploitation ouvert IoT (Internet des Objets) basé sur le Cloud de Siemens. Ils prévoient un accord sur un partenariat privilégié pour la mise à disposition de Siemens MindSphere On-premise (sur site) géré par Atos.

Avec la solution MindSphere On-premise, qui sera disponible pour un déploiement opérationnel à partir de septembre de cette année, les clients seront en mesure de déployer et de gérer sur site en toute sécurité leurs propres applications business MindSphere.

L'extension de ce partenariat génère un certain nombre d'avantages essentiels tels que la confidentialité des données, la faible latence et le traitement des données à proximité des équipements techniques.

En tant que partenaire stratégique de Siemens, Atos a été l'un des premiers partenaires à entrer dans l'écosystème MindSphere en développant une approche d'exploitation de l'IoT dans les usines qui assure une part égale à l'innovation et la conformité, tout en fournissant des avantages quantifiables de manière rapide et fiable.

Atos offre notamment à ses clients Mindsphere une approche structurée qui débute par une rapide mise à disposition de services avec résultats réels, et se conclut par la production rapide des applications MindSphere. Cette approche permet d'accélérer la création de prototypes, ainsi que la validation et le déploiement des applications grâce à des cas d'usage automatisés et prédéfinis.

En proposant des services sur site, Atos va devoir adapter son offre afin d'accompagner les besoins fluctuants des entreprises et d'assurer un service performant, sécurisé et parfaitement suivi - tout en garantissant la fiabilité de l'ensemble de l'infrastructure et des prestations Cloud.

Gilles Grapinet, Directeur Général Adjoint d'Atos, précise :

« Nous sommes heureux d'aider nos clients à mettre à profit le Cloud Atos et de leur proposer les systèmes IoT basés dans le Cloud de notre partenaire stratégique, Siemens. Nous offrons à nos clients la possibilité de transformer leur entreprise à l'échelle internationale, à proximité immédiate de la localisation de leurs données, tout en maintenant un haut niveau de standardisation. Ces services bout-en-bout sont proposés dans le cadre de notre Digital Transformation Factory ».

Atos et Siemens ont récemment annoncé le renforcement de leur alliance stratégique avec l'ambition d'accélérer encore davantage leurs activités conjointes jusqu'à 2020, grâce à une stratégie commerciale commune et à la consolidation de leur programme d'investissement et d'innovation.

Ce programme a été abondé de 100 millions d'euros, pour un montant total de 330 millions d'euros, afin de renforcer l'alliance stratégique entre Siemens et Atos, à travers la plateforme « IoT MindSphere - Codex », ainsi que la stratégie commerciale commune préférentielle.

