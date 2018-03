AtoS : et Siemens renforcent leur alliance stratégique

L'alliance stratégique réussie entre les deux groupes, qui a débuté en 2011, va être encore approfondie

Le programme d'investissement et d'innovation conjoint est abondé de 100 millions d'euros, pour un montant total de 330 millions d'euros

La prise de commande conjointe s'élève à 2,5 milliards d'euros à ce jour, dépassant toutes les attentes

L'ambition est d'accélérer encore davantage les activités conjointes jusqu'en 2020, grâce à la collaboration digitale et à une stratégie commerciale commune

Paris, Munich, le 26 mars 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, et Siemens, leader mondial dans le domaine de l'ingénierie, annoncent le renforcement de leur coopération stratégique, avec des projets d'accélération de leurs activités conjointes jusqu'en 2020 à travers un ambitieux plan de commercialisation conjointe et le renforcement de leur programme commun d'investissement et d'innovation.

Le programme a été abondé de 100 millions d'euros, pour un total de 330 millions d'euros, soit plus de trois fois le montant initial, ce qui renforcera l'alliance stratégique entre Siemens et Atos, à travers la plateforme « IoT MindSphere - Codex », ainsi que la stratégie commerciale commune préférentielle.

Le programme d'investissement et d'innovation conjoint vise à renforcer la stratégie digitale de Siemens et Atos et à développer les compétences communes en data analytics, intelligence artificielle, IoT & connectivité, cybersécurité et technologies des services numériques pour accompagner la transformation digitale de leurs clients ; grâce à une suite de services et produits IoT de bout en bout.

Depuis le début de leur partenariat en 2011, Atos et Siemens ont réalisé une prise de commandes conjointe de 2,5 milliards d'euros, dépassant largement toutes les attentes.

Lors de sa dernière tenue le 9 mars dernier, le Conseil de l'Alliance a exprimé sa satisfaction vis-à-vis de la performance de la collaboration commerciale, qui continue à dépasser les objectifs.

« L'alliance stratégique entre Atos et Siemens que nous avons décidé de créer en 2011 est unique dans notre industrie. Grâce à notre collaboration digitale, nous combinons nos connaissances industrielles et technologiques pour accompagner la transformation digitale de nos clients de bout en bout. Avec notre suite combinée « Mindsphere - Codex IoT », je suis convaincu que nos clients bénéficieront encore plus de notre alliance stratégique », a déclaré Thierry Breton, Président-directeur général d'Atos SE.

« L'Alliance a continué de générer d'excellents résultats commerciaux tout en répondant aux enjeux importants des technologies digitales et innovantes », a déclaré Roland Busch, membre du conseil d'administration de Siemens AG et membre du conseil d'administration d'Atos SE. «Nous allons combiner davantage les forces des deux entreprises et allons tirer parti du programme d'investissement conjoint pour approfondir notre approche dans des domaines tels que la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Il nous est également important d'avoir Atos comme partenaire clé de l'écosystème MindSphere, socle de nos ambitions. »

C'est au cours de l'été 2011 qu'Atos et Siemens ont conclu un partenariat stratégique mondial. Dans ce cadre, Siemens a transféré à Atos ses activités de solutions et services informatiques en échange de 12,5 millions d'actions d'Atos.

L'accord a donné naissance à un nouveau champion européen du digital, dans l'intégration des systèmes, la gestion des applications et le Cloud avec des solutions pour les secteurs du logiciel, de la mobilité, de la construction, des réseaux électriques intelligents et des autres services numériques.

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

Contact presse:

Terence Zakka | terence.zakka@atos.net | +33 1 73 26 40 76 | @Mr_Zakka

À propos de Siemens AG

Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus de 170 ans, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d'innovation, de qualité et de fiabilité. Présent à l'échelle mondiale, le groupe Siemens opère dans les domaines de l'électrification, de l'automatisation et de la digitalisation. Siemens compte parmi les principaux fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles. L'entreprise est un acteur majeur dans la production, le transport et la distribution d'énergie et un pionnier en matière de solutions d'infrastructures, d'équipements d'automatisme, de systèmes d'entraînement et de solutions logicielles destinées à l'industrie. En outre, l'entreprise est un acteur de premier plan dans l'imagerie médicale, scanographie ou imagerie par résonance magnétique, et dans les domaines du diagnostic de laboratoire et des systèmes d'information appliqués au secteur de la santé. Au 30 septembre 2017, date de clôture du dernier exercice, Siemens a enregistré un chiffre d'affaires de 83,0 milliards d'euros pour un bénéfice après impôts de 6,2 milliards d'euros. Fin septembre 2017, l'entreprise comptait un effectif mondial de près de 377000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l'adresse : www.siemens.com

Contact presse:

Wolfram Trost | wolfram.trost@atos.net | + 49 89 636 34794





