AtoS : et l'Acta-les instituts techniques agricoles s'associent pour développer la blockchain dans l'agriculture

Paris, 7 mars 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, s'associe à l'Acta-les instituts techniques agricoles pour le développement de la blockchain dans l'agriculture à travers un livre blanc, « La blockchain dans le monde agricole : quels usages pour quels bénéfices ? - Vers l'agriculture de confiance », publié à l'occasion du Salon International de l'Agriculture.

Face aux défis actuels du monde de l'agriculture et de l'agroalimentaire, la blockchain - popularisée grâce à son utilisation pour les échanges de cryptomonnaies comme le bitcoin - concilie désormais exigences économiques, environnementales et sociétales permettant de renforcer la confiance au sein des différentes filières agricoles, jusqu'au client final.

À l'occasion du Salon International de l'Agriculture, Atos et le réseau Numérique & Agriculture de l'Acta-les instituts techniques agricoles partagent leur vision d'une agriculture fondée sur les données et la confiance, dans le livre blanc « La blockchain dans le monde agricole : quels usages pour quels bénéfices ? - Vers l'agriculture de confiance ». Rédigé sur la base d'interviews de personnalités de l'écosystème agricole et d'acteurs du numérique, le livre blanc aborde les questions majeures de la transformation numérique multi-acteurs et expose les tendances clés pour le secteur agricole :

Des pratiques culturales plus précises et plus prédictives , grâce à l'analyse toujours plus poussée des données ;

Une confiance mutuelle entre les multiples acteurs d'une filière, garantie par la traçabilité, l'intégrité et l'utilisation des données de la blockchain ;

La maîtrise des risques : sécurité des clés privées, robustesse des smart contrats, stockage et confidentialité des données ;

La gouvernance des données permettant à chaque membre de conserver son autonomie et de choisir avec qui il partage.

Particulièrement adaptée au modèle français, très fragmenté et très structuré, la blockchain permet de fédérer des acteurs au sein d'un écosystème valorisant leurs savoir-faire respectifs. S'appuyant sur les meilleures pratiques identifiées, Atos et l'Acta-les instituts techniques agricoles présentent ainsi dans leur livre blanc des applications concrètes ou potentielles s'appuyant sur des démarches initiées par différents acteurs du monde agricole :

Le projet « Vignes et gel » démontre la possibilité d'automatiser l'exécution d'un contrat d'assurance grâce à la blockchain et aux smart-contracts;

Un projet muti-partenarial piloté par ARVALIS-Institut du végétal étudie la possibilité de recourir à la blockchain pour favoriser un partage maîtrisé des données agricoles ;

Une approche innovante de la traçabilité du producteur au consommateur , testée par une grande coopérative agricole utilisant une plateforme numérique, qui pourrait bénéficier de l'apport de la blockchain.

Une plateforme associative, pilotée par une gouvernance distribuée, utilisée pour surveiller et améliorer la qualité des produits de la filière céréalière.

Aux défis actuels du monde agricole, le numérique apporte de nouvelles réponses permettant de concilier exigences économiques, environnementales et sociétales. La blockchain, en particulier, apparaît comme un outil privilégié en matière de traçabilité et de maîtrise de l'information.

Au coeur de cette mutation, Acta s'est associée à Atos, expert de la cybersécurité appliquée aux objets connectés et à l'identité numérique, pour faire mieux connaître cette technologie et en développer les usages au travers de ce livre blanc.

***

Contact Atos

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @laurajanefau

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. atos.net - Suivez-nous sur @AtosFR

Contact Acta

Marie-Christine Sela-Paternelle | communication@acta.asso.fr | tél. 01 40 04 50 46 - 06 25 78 28 39

À propos de l'Acta et du réseau Numérique & Agriculture

Dès 2015, l'Acta fédérant les instituts techniques agricoles sur l'ensemble des filières agricoles (grandes cultures, élevage, fruits et légumes, cultures spécialisées (cultures ornementales, médicinales...), agriculture biologique, cultures et élevages d'Outre-mer...) a lancé le réseau Numérique & Agriculture afin d'étudier les enjeux et impacts du numérique dans le secteur agricole. Ce réseau rassemble tous les instituts techniques agricoles ainsi que des participants extérieurs (80 personnes fin 2016). L'objectif est de mettre le numérique au service de la multi-performance des filières agricoles, en particulier au service des activités de R&D des instituts techniques. Deux des priorités sont d'étudier les usages et la propriété des données et de développer les capacités d'échange et de traitement de ces données comme la plateforme API-AGRO.

www.acta.asso.fr, @Acta_asso, www.acta.asso.fr/linkedin , Chaine Acta Youtube

contact : numerique@acta.asso.fr





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ATOS via Globenewswire