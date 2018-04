AtoS : fournit à nouveau les systèmes informatiques clés des Jeux du Commonwealth et devient partenaire officiel de l'édition 2018 en Australie

Paris, Gold Coast, le 9 avril 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, fournit des services informatiques clés en tant que partenaire officiel de l'édition 2018 des Jeux du Commonwealth (GC2018).

Ce statut reflète la contribution d'Atos à l'organisation du plus grand événement sportif de l'hémisphère sud de la décennie, ainsi que son partenariat fructueux avec la Gold Coast 2018 Commonwealth Games Corporation (GOLDOC).

Peter Robertson, Directeur général d'Atos en Australie et en Nouvelle-Zélande, explique : « Atos collabore avec la GOLDOC depuis avril 2016, en qualité de sponsor officiel. Nous nous sommes engagés à tout mettre en oeuvre afin de nous assurer que l'environnement informatique critique soit suffisamment robuste et agile pour répondre aux exigences des Jeux. Le passage au statut de sponsor officiel souligne la position d'Atos en tant que fournisseur de technologie clé de cette édition 2018. Nous sommes extrêmement reconnaissants et impatients de contribuer à la réussite de l'événement. »

Les systèmes de diffusion de l'information (IDS - Information Diffusion System) intègrent les données de chronométrage, de notation et de résultats pendant les Jeux afin que ces résultats soient accessibles en temps réel sur le site Internet des Jeux et partout ailleurs pour le grand public et les médias.

Les solutions technologiques des systèmes de gestion des Jeux (GMS - Games Management System) et les applications intégrées offrent également les fonctionnalités suivantes :

Gestion des accréditations

Portail des volontaires

Formulaires de demande de volontariat

Gestion des inscriptions sportives

Planification des effectifs

Planning et gestion

Calendrier des compétitions

Contrôle des accès au site

Gestion des uniformes

Ces services critiques sont fournis depuis l'Australie via la plateforme Cloud privé Canopy d'Atos. L'équipe d'experts technologiques d'Atos est basée au Centre des Opérations Technologiques (COT) des Jeux situé sur la Gold Coast en Australie, tandis que les services additionnels seront fournis par le Centre Central des Opérations Technologiques (CTOC) basé en Espagne.

Nacho Moros, Directeur des Opérations de l'unité MEV (Major Events) d'Atos, complète : « Au terme de deux ans de travail, nous arrivons aujourd'hui à la dernière étape des Jeux du Commonwealth de la Gold Coast. Coordonnée par l'équipe MEV sur place, une équipe de plus de 80 personnes issues de différentes unités opérationnelles basées en Australie, en Pologne, en Inde et en Espagne contribuera à l'organisation des jeux afin d'assurer une prestation fluide. Atos jouera un rôle clé dans le succès des jeux en tant que fournisseur de systèmes critiques en coordination avec le Comité d'organisation de la Gold Coast et tous les autres fournisseurs informatiques. »

L'édition 2018 des Jeux du Commonwealth de la Gold Coast se déroule du 4 au 15 avril 2018.

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

