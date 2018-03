AtoS : lance le système de test d'alimentation de satellites le plus compact et le plus polyvalent du secteur aérospatial

Une densité de puissance et une flexibilité sans précédent offrent une productivité accrue aux fabricants de satellites

Paris, le 14 mars 2018 : Atos, leader international de la transformation digitale, lance ProUST univerSAS(TM) (« Protection Unit for Satellite Testing »), son système de test d'alimentation satellitaire ultra compact et léger, conçu pour améliorer la production de satellites à grande échelle en optimisant l'efficacité des tests tout en respectant les normes de qualité et de sécurité de l'industrie. ProUST univerSAS est la première innovation née de l'acquisition récente de Siemens Convergence Creators (CVC), renforçant les compétences d'Atos dans l'industrie spatiale. Le système ProUST univerSAS(TM) rejoint la suite intégrée de solutions de test de satellites électriques d'Atos, EGSE (Electrical Ground Support Equipment), qui garantit les conditions optimales des systèmes satellitaires pour fonctionner en orbite durant toute leur durée d'utilisation.

ProUST univerSAS (TM) est le système de test d'alimentation de satellites le plus compact et le plus puissant du marché, fournissant plus de 16 kW de puissance pour seulement 2 HU (10 cm environ). Ce système unique permet de tester de nombreuses configurations d'alimentation (simulation des panneaux solaires, de la batterie, et de la charge utile) en un seul appareil, alors que la plupart des autres solutions sur le marché se limitent à une seule configuration d'alimentation.

Les nouveaux défis de l'aérospatial nécessitent un nouveau type d'équipement

Ce système aide les fabricants à répondre aux charges ambitieuses de production à grande échelle et permet de passer d'un assemblage traditionnel - principalement manuel - vers un processus de fabrication plus efficace. Son poids léger, sa taille compacte, sa polyvalence et sa portabilité - le tout dans un seul et même appareil - permettent aux fabricants de réaliser des économies en termes d'espace et de coûts et d'améliorer l'efficacité pour des cycles de développement et de tests plus courts.

Caractéristiques clés et bénéfices :

Conception compacte pour réduire l'encombrement des installations

Polyvalence : un seul appareil pour tester trois configurations d'alimentation (librement configurables comme les simulateurs des panneaux solaires, de la batterie, et de charge utile) plutôt que trois dispositifs différents. Il peut également être utilisé simultanément dans le cas d'une double utilisation (par exemple une simulation à 50 % avec les panneaux solaires et à 50 % avec la batterie)

Densité de puissance exceptionnelle : plus de 16 kW pour 2 HU soit plus de 8 fois la densité de puissance des systèmes existants du même volume

Léger et portable : facile à déplacer vers différentes parties de la chaîne de montage, à expédier à des laboratoires de test externes, ou à la plateforme de lancement

Réduction des coûts : le coût total de possession (TCO) est réduit au minimum

Économe en énergie : l'énergie est réinjectée dans le réseau au lieu d'être convertie en chaleur

Hans-Martin Steiner, CTO Space & Avionics chez Atos conclut : « L'introduction de ProUST univerSAS(TM) marque une nouvelle ère dans la conception de systèmes de test d'alimentation des satellites. Nous associons une capacité de gestion de l'alimentation et une polyvalence sans précédent sur la chaîne de montage pour l'industrie spatiale. La mobilité du système facilite le déploiement dans les installations de production de pointe dans le monde entier, ce qui en fait un élément naturel des installations de fabrication de satellites d'aujourd'hui et de demain. »

Atos est un expert en solutions dédiées au domaine spatial, y compris celles utilisées dans les missions au sol et dans les centres de contrôle. L'entreprise est également pionnière dans le développement de plateformes d'exploitation de données d'observation de la Terre et encourage l'innovation, avec de nombreux projets de recherche et développement.

Disponibilité

Des systèmes de test d'alimentation ProUST univerSAS(TM) configurés individuellement sont déjà utilisés dans plusieurs projets de grands comptes.

