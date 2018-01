AtoS : obtient le label « France Cybersecurity » pour ses solutions de gestion des identités, habilitations et accès

Paris, 24 janvier 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, leader international de la transformation digitale, s'est vu attribuer le label « France Cybersecurity » pour ses solutions de gestion des identités, habilitations et accès (IGA - Identity Governance and Administration), développées en France via sa gamme de produits Evidian.

Le label a été remis à Atos lors du Forum International de la Cybersécurité (FIC), à l'occasion d'une cérémonie présidée par Mounir Mahjoubi, Secrétaire d'Etat au Numérique.

Octroyé par une commission regroupant institutionnels (Direction générale de l'armement, DGA ; Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI ; Direction Générale des Entreprises, DGE), industriels et utilisateurs, le label « France Cybersecurity » reconnaît la qualité des solutions de cybersécurité françaises afin notamment de renforcer leur visibilité sur le plan international.

Le label « France Cybersecurity » confirme ainsi l'excellence de l'offre de cybersécurité d'Atos, déjà soulignée par le rapport NelsonHall classant le groupe comme n°1 en Europe et n°4 au monde dans la gestion des services de sécurité.

Sébastien Brachet, Directeur général des activités IGA/IAM au sein du groupe Atos, réagit: « Nous sommes ravis de recevoir à nouveau le label « France Cybersecurity », qui récompense le savoir-faire et le travail de nos équipes de R&D dédiées, basées en France. Notre solution Evidian IGA réduit les risques tout en donnant plus d'autonomie aux utilisateurs qui obtiennent, en temps et en heure, les habilitations aux seules ressources dont ils ont besoin et pour des raisons métier légitimes. Dans un environnement international où la sécurité est aujourd'hui devenue un enjeu majeur pour nos clients, où qu'ils soient dans le monde, nous développons des solutions intégrées, proposant un traitement complet et sécurisé des données, en tirant pleinement profit du Cloud. Ainsi, ce sont plus de 5 millions d'utilisateurs, à travers 900 organisations sur les 5 continents, qui profitent chaque jour de nos solutions sécurisées ».

Atos est présent au Forum International de la Cybersécurité (FIC), au stand A14.

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. www.atos.net - Suivez-nous sur @AtosFR

