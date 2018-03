AtoS : prépare l'avenir du soldat connecté

Paris, 29 mars 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, présente aujourd'hui à l'occasion du retour d'expérience de l'évaluation tactique Auxylium Battlefield à l'Hexagone Balard, ses technologies de pointe pour la connectivité du soldat d'aujourd'hui et de demain. Cette évaluation tactique avait pour but de tester le niveau de performance et la pertinence des plus-values opérationnelles apportées par la 4G mobile au service du combattant. A cette occasion Atos a intégré le système de communication Auxylium à un écosystème de technologies mobiles et d'objets connectés militaires.

Les innovations d'Auxylium à l'épreuve d'une opération grandeur nature

Pour Auxylium Battlefield, Atos, leader du projet, a adapté Auxylium, la solution 4G de communication, d'information et de commandement des forces armées françaises en opération intérieure, co-développée avec la direction générale de l'armement (DGA), pour permettre l'interconnexion entre les différentes solutions fabriquées par ses partenaires : Thales, TCS, Airbus DS, FN Herstal et RED Technologies.

L'évaluation tactique Auxylium Battlefield s'est déroulée à Fréjus fin février 2018 dans des conditions se rapprochant des scénarios vécus en opération extérieure. Une série d'innovations au service du combattant ont été mises à l'épreuve auprès de soldats lors de de différentes séquences de combats..

4G et objets connectés au service du combattant

Atos a développé une suite logicielle qui permet d'assurer un flux d'informations entre les différents éléments de l'écosystème Auxylium, avec en son coeur le kit Auxylium composé d'un smartphone, d'un casque PTT (Push To Talk) et d'un boitier Hélium qui permet la connexion transparente aux réseaux 4G mobiles civils et militaires fournis par plusieurs types de bulles mobiles.

Un nouveau modèle de poste de commandement mobile et des objets connectés du monde civil ou à vocation militaire ont été intégrés aux services Auxylium. Les combattants ont ainsi pu tester des fusils d'assaut équipés d'un compteur de coups connecté, des drones capables de parcourir un trajet pre-enregistré, des montres tactiles émettant un appel d'urgence ou des jumelles à visée laser, etc. Les opérations militaires ont été orchestrées à partir d'une tablette durcie où le commandement peut suivre les événements et la localisation de ses troupes en temps réel et donner ses ordres en quelques instants.

Parmi les services les plus innovants se trouve le système de communication sans fil qui permet aux soldats de poursuivre la communication via Auxylium dans et hors des véhicules blindés de combat d'infanterie (« embarqué et débarqué »). Véritable pôle de communication sur une fréquence dédiée aux militaires, cette solution assure un niveau de protection significatif et est capable de pénétrer tout type de terrain.

L'évaluation tactique a démontré la pertinence et l'efficacité de l'ensemble des équipements de l'écosystème Auxylium qui favorisent une grande mobilité sur la zone de combat tout en profitant des bénéfices des réseaux militaires ou civils 4G.

Le retour d'expérience de l'évaluation tactique qui a eu lieu le 29 mars à l'Hexagone Balard est déterminant pour l'avenir des développements technologiques dans le domaine des télécommunications militaires, dans lesquels Atos est pleinement impliqué.

Pour en savoir plus sur Auxylium Battlefield : http://pages.atos.net/evta/

