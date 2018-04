AtoS : reconnu leader des services Big Data & Analytics par NelsonHall

Paris, 19 avril 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, est positionné comme leader « Big Data & Analytics Services » dans le dernier rapport NEAT (NelsonHall Vendor Evaluation & Assessment Tool) de NelsonHall.

Selon le rapport, Atos propose une offre de services complète qui comprend activités de conseil et intégration de services, plateformes et architectures de référence, ainsi qu'un ensemble de solutions pour l'industrie. Le document mentionne également les points forts d'Atos tels que sa capacité à déployer des solutions à grande échelle, le parrainage exécutif d'initiatives stratégiques, ainsi que des investissements significatifs visant à renforcer son portefeuille d'offres et sa démarche de propriété intellectuelle.

À travers son rapport NEAT, NelsonHall évalue la capacité de 12 des principaux prestataires de services Big Data & Analytics à « procurer des avantages immédiats » et à « satisfaire aux exigences futures ». Parmi tous ces prestataires et sur la base de ces deux critères, Atos a été désigné leader dans trois catégories : « Focus sur l'amélioration opérationnelle » (Operational Improvement Focus), « Focus sur le nouveau Business Model » (New Business Model Focus) et « Catégorie générale » (Overall).

Dominique Raviart, IT Services Practice Director chez NelsonHall, commente: « La part des revenus liés aux offres matures va baisser, ce qui signifie que les fournisseurs informatiques vont désormais devoir développer des offres à fort potentiel de croissance. Avec son offre Atos Codex, Atos investit dans les nouvelles technologies, répond à des défis tels que la fragmentation des outils informatiques et développe de nombreux cas d'usage industriels. Atos investit également dans l'intelligence artificielle et dans le machine learning afin d'automatiser davantage l'analyse de données. Ces investissements sont perçus de manière très positive par NelsonHall ».

Commentant la position de leader d'Atos en matière de Big Data & Analytics, Sean Narayanan, vice-président exécutif pour les 'Solutions entreprises et plateformes' chez Atos, abonde : « Nous sommes fiers d'avoir été désignés comme leader des services Big Data & Analytics par NelsonHall. Ce résultat confirme notre expertise et notre volonté d'accompagner nos clients au cours de leur transformation digitale dans le cadre de la stratégie de notre Digital Transformation Factory ».

Atos Codex est la marque d'Atos dédiée aux analyses commerciales, à l'Internet des objets et aux solutions cognitives. Elle propose des méthodologies, des design labs, une usine de plateforme industrielle ouverte ainsi que des analyses de données de performance. Elle fournit aux clients un ensemble complet de produits et de compétences pour la conception et l'exécution des plateformes commerciales digitales.

Pour consulter le rapport NelsonHall dans son intégralité, rendez-vous sur: http://go.atos.net/nelson-hall-big-data-and-analytics

