AtoS : remporte un contrat majeur aux Etats-Unis pour assurer la cybersécurité de l'Etat de Virginie

Atos va fournir des solutions de pointe en cybersécurité prescriptive pour l'agence informatique de l'Etat de Virginie

Paris (France), Irving, Texas (Etats-Unis), 4 mai, 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui avoir remporté un contrat majeur aux Etats-Unis pour assurer la cybersécurité de l'Etat de Virginie. Avec ce contrat pluriannuel d'un montant de 120 millions de dollars, Atos fournira des solutions de pointe en cybersécurité prescriptive pour l'agence informatique de l'Etat de Virginie (Virginia Information Technology Agency - VITA).

L'agence VITA, qui assure la cybersécurité, les services d'infrastructure informatique et la gouvernance informatique de l'Etat de Virginie, poursuit sa transformation digitale via une stratégie alliant sécurité, qualité et agilité, le tout dans des conditions compétitives. L'Etat de Virginie a ainsi souhaité se doter de solutions de cybersécurité de pointe capables d'accompagner l'évolution des activités de ses différentes entités.

Pour cela, Atos fournira une plateforme de cybersécurité évolutive offrant une vaste gamme de services critiques, comprenant notamment la détection des menaces, la gestion des vulnérabilités et des événements de sécurité ainsi que la protection des terminaux.

Les services seront fournis via le modèle de « Sécurité prescriptive » d'Atos (Atos Prescriptive Security Model) afin de consolider les sources de menaces et apprendre progressivement et de manière automatique les nouveaux comportements afin de mieux les anticiper et y parer.

« La complexité et la sophistication des attaques aujourd'hui ne cessent d'augmenter », déclare Mike Watson, Responsable de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat de Virginie et Directeur Adjoint des systèmes d'information à VITA. « Pour contrer ces attaques, nous devons utiliser les dernières technologies et rester flexibles dans la façon dont nous déployons de tels produits et services. Le modèle de Sécurité prescriptive d'Atos offre des performances et une fiabilité supérieures, garantissant la protection des données qui nous sont confiées par les citoyens et les entreprises de Virginie.»

La solution de Sécurité prescriptive d'Atos étant alimentée par les serveurs haut de gamme Atos Bullion x 86, les menaces sont rapidement détectées et peuvent être corrigées en temps quasi réel à l'aide de solutions d'automatisation et d'orchestration.

« La sécurité prescriptive d'Atos, qui combine automatisation et puissance de calcul, offre un réel avantage par rapport à la manière traditionnelle de gérer les problèmes de sécurité qui voyait des équipes débordées et isolées face à la masse d'information à traiter» explique Chad Harris, Directeur général des opérations en Amérique du Nord, Atos. « Notre architecture unique fournit à l'agence VITA et à l'Etat de Virginie une solution qui peut facilement s'adapter à la croissance des activités et faire face aux besoins de cybersécurité dans le temps. »

Grâce à ce contrat avec Atos, l'agence VITA profite désormais de technologies de pointe pour protéger les données des citoyens de l'Etat de Virginie et fournir un environnement technologique sûr et sécurisé permettant aux agences de l'Etat d'accomplir leurs missions respectives.

Pour plus d'informations sur les solutions de sécurité d'Atos : https://atos.net/fr/solutions/cybersecurite

***

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

Contact presse:

Terence Zakka | terence.zakka@atos.net | +33 1 73 26 40 76 | @Mr_Zakka





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ATOS via Globenewswire