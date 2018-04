Atos : distingué dans le rapport NEAT de NelsonHall

19/04/2018 | 15:49

Le groupe de services informatiques Atos annonce être positionné comme leader 'Big Data & Analytics Services' dans le dernier rapport NEAT (NelsonHall Vendor Evaluation & Assessment Tool) de NelsonHall.



À travers son rapport NEAT, NelsonHall évalue la capacité de 12 des principaux prestataires de services Big Data & Analytics à 'procurer des avantages immédiats' et à 'satisfaire aux exigences futures'.



Parmi tous ces prestataires et sur la base de ces deux critères, Atos a été désigné leader dans trois catégories : 'Focus sur l'amélioration opérationnelle', 'Focus sur le nouveau Business Model' et 'Catégorie générale'.



