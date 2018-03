Atos : et Siemens prévoient de renforcer leur alliance dans le numérique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'informatique Atos et le conglomérat industriel allemand Siemens ont annoncé lundi avoir l'intention d'approfondir leur alliance stratégique dans le numérique.

Les deux groupes ont abondé de 100 millions d'euros leur programme d'investissement et d'innovation conjoint, qui atteint désormais 330 millions d'euros, et leur "ambition est d'accélérer encore davantage les activités conjointes jusqu'en 2020, grâce à la collaboration digitale et à une stratégie commerciale commune", ont-ils indiqué dans un communiqué.

"Nous allons combiner davantage les forces des deux entreprises et allons tirer parti du programme d'investissement conjoint pour approfondir notre approche dans des domaines tels que la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Il nous est également important d'avoir Atos comme partenaire clé de l'écosystème MindSphere, socle de nos ambitions", a déclaré Roland Busch, membre des conseils d'administration de Siemens et d'Atos, cité dans le communiqué.

Depuis sa création, l'alliance, née en 2011 du transfert des activités de services informatiques de Siemens à Atos en échange de 12,5 millions d'actions du groupe français, a remporté pour 2,5 milliards d'euros de commandes.

