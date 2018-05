Atos : inaugure une chaire industrielle avec le CEA

22/05/2018 | 11:53

Atos et le CEA (commissariat à l'énergie atomique) annoncent aujourd'hui inaugurer une chaire industrielle, co-financée par l'Agence nationale de la recherche (ANR), dans le but de développer la recherche et l'innovation en information quantique.



Baptisée 'Nasniq' (Nouvelle architecture de spins nucléaires pour l'information quantique), cette chaire a pour ambition de contribuer à développer l'ordinateur quantique, susceptible de révolutionner le traitement de l'information dans les années à venir et de faire face à l'explosion des données entraînée par le Big Data et l'Internet des Objets.



'Cette chaire industrielle marque une étape importante dans l'émergence d'une industrie française de l'informatique quantique. Dans un contexte où les technologies quantiques deviennent un véritable enjeu mondial, elle permet de positionner Atos et le CEA en leaders européens du calcul quantique', a déclaré Thierry Breton, Président-directeur général d'Atos.





