Atos : nouveau partenariat stratégique avec Scottish Water

30/04/2018 | 13:21

A l'issue d'une procédure d'appel d'offres complète, Atos annonce un nouveau partenariat stratégique de cinq ans avec Scottish Water qui 'placera la technologie et l'innovation au coeur de l'approvisionnement en eau et de la gestion des eaux usées en Écosse'.



Par ce partenariat qui prendra effet à partir de septembre 2018, Atos et Capgemini fourniront un large éventail de services à Scottish Water, de la prestation de services informatiques axés sur le client à son infrastructure informatique et ses applications de base.



'Nous fournissons 1,35 milliard de litres d'eau par jour et 945 millions de litres d'eaux usées ; les données, les informations, les analyses, les applications digitales et les processus jouent donc un rôle essentiel dans nos activités', explique-t-on chez Scottish Water.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.