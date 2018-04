Atos : partenaire officiel des Jeux du Commonwealth

09/04/2018 | 10:09

Atos va fournir les services informatiques en tant que partenaire officiel de l'édition 2018 des Jeux du Commonwealth (GC2018).



Le groupe va fournir en particulier les systèmes de diffusion de l'information (IDS - Information Diffusion System) qui intègrent les données de chronométrage, de notation et de résultats pendant les Jeux afin que ces résultats. Ces services seront accessibles en temps réel sur le site Internet des Jeux et partout ailleurs pour le grand public et les médias.



Peter Robertson, Directeur général d'Atos en Australie et en Nouvelle-Zélande, a déclaré : ' Nous nous sommes engagés à tout mettre en oeuvre afin de nous assurer que l'environnement informatique critique soit suffisamment robuste et agile pour répondre aux exigences des Jeux. Le passage au statut de sponsor officiel souligne la position d'Atos en tant que fournisseur de technologie clé de cette édition 2018. '



