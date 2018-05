Worldline va acquérir le suisse Six Payment Services

L'opération, qui valorise Six Payment Services à 2,3 milliards d'euros, est composée de 49,1 millions d'actions Worldline nouvellement émises et de 283 millions d'euros en numéraire, a ajouté Worldline dans un communiqué.

A l'issue de la transaction, dont la finalisation est attendue au quatrième trimestre, Six détiendra 27% de Worldline tandis qu'Atos conservera une participation majoritaire de 51% dans Worldline, est-il précisé.

Après son échec à racheter l'an dernier le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto, qui lui a préféré l'offre de Thales, Atos a dit fin avril être à l'affût d'acquisitions.

Grâce à l'ajout de Six, Worldline entend renforcer sa position de leader européen avec une augmentation de l'ordre de 30% de son chiffre d'affaires.

Six Payment Services (SPS), division de services de paiements de Six, est le leader historique sur son marché national en Suisse. Egalement présent en Autriche, au Luxembourg et en Allemagne, il emploie 1.600 personnes pour un chiffre d'affaires net 2019 estimé à 530 millions d'euros.

(Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)