AUBAY : plus optimiste sur sa marge opérationnelle d'activité 2018 et à moyen terme

Aubay a enregistré en 2017 un résultat net part du groupe de 23,9 millions d’euros, en croissance de 12,5%, et marque un nouveau plus haut niveau historique de résultat. La SSII a par ailleurs vu son résultat opérationnel d’activité augmenter de 7,7% à 33,92 millions d’euros, soit une marge de 9,6%, en repli de 0,1 point. Elle se situe dans l’objectif initial de 9% à 10% et légèrement au-dessus de l’indication donnée lors de la publication du chiffre d’affaires annuel le 25 janvier 2018 à 9,5%. Le chiffre d'affaires d'Aubay a progressé de 8,3% à 353,57 millions d’euros."Ce résultat constitue une excellente performance compte tenu d'un nombre de jours facturables défavorable et de l'intégration des sociétés récemment acquises (en Espagne et en Italie) aux marges actuellement inférieures à la marge normative de Aubay", a commenté la société.Le Conseil d'administration a décidé de proposer au vote de l'assemblée générale un dividende de 0,47 euro au titre de l'exercice 2017 contre 0,41 euro au titre de l'exercice 2016. Pour mémoire, un acompte de 0,23 euro a été versé en novembre 2017. L'assemblée générale annuelle se réunira au siège le mardi 15 mai prochain à 9 heures.Cette année, Aubay va concentrer ses efforts sur l'atteinte d'un bon niveau de croissance organique conforme à l'objectif de moyen terme qui se situe pour mémoire dans la fourchette de 5% à 7%. L'objectif de chiffre d'affaires pour 2018, conforme à la norme comptable IFRS 15, est fixé à 395 millions d'euros, comprenant 23 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel issu de la consolidation en année pleine du fonds de commerce acquis en Italie.Compte tenu de la bonne orientation des prix dans un contexte de croissance et d'amélioration graduelle de la visibilité, l'objectif de marge opérationnelle d'activité pour 2018 et le moyen terme est revu à la hausse et se situe désormais dans une fourchette de 9,5% à 10,5% contre 9% à 10% jusqu'à présent.