Aubay : A suivre aujourd'hui

Aubay a réalisé au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 99,5 millions d'euros, en progression de 15,3%. Cette croissance se décompose en une hausse de 9,3% en France, et de 22,8% à l'international. La croissance interne de l'entreprise de services du numérique, qui est ressortie à 7,7% (dont 9,3% en France et 5,7% à l'international), a été impactée négativement par 1 jour ouvré en moins sur le trimestre, ce qui représente un impact de -1,5 points sur la croissance." Les prix de vente restent bien orientés et plus particulièrement en France, au Portugal, en Belgique et au Luxembourg ", a commenté Aubay.A fin mars, les effectifs s'élèvent à 5 886 collaborateurs à comparer aux 4 950 à fin mars 2017 et aux 5 848 à fin décembre 2017.Le taux de productivité a été maintenu à un niveau élevé de 93,0% vs 92,3% un an plus tôt.Aubay a confirmé sa " forte confiance " dans l'atteinte des objectifs 2018 : un chiffre d'affaires de 395 millions d'euros, soit une croissance interne comprise entre 5 et 7%, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.