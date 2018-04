Aubay : Mise à disposition du document de référence 2017 intégrant le rapport financier annuel

Aubay annonce la publication de son document de référence 2017.

Le document de référence 2017 de la société a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 9 avril 2018.

Ce document peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.aubay.com, dans la rubrique "Investisseurs / Informations Réglementées". Il est par ailleurs possible de le recevoir gratuitement en le téléchargeant sur le site ou sur simple demande par téléphone au 01 46 10 67 67 ou mail à communication@aubay.com. Enfin, l'ensemble des documents est disponible au siège de la société : 13 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne Billancourt.

Sont intégrés dans le document de référence 2017 :

le rapport financier annuel 2017 ;

le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes (page 44) ;

le descriptif du programme de rachat d'actions proposé à la prochaine assemblée générale convoquée pour le 15 mai 2018 (page 99) ;

le rapport du Conseil sur le gouvernement d'entreprise (page 105)

le projet des résolutions soumis au vote de l'Assemblée Générale (page 156)

A propos du Groupe AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte plus de 5 850 ollaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2017, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 353 M€.

NYSE Euronext, Compartiment C – ISIN FR0000063737-AUB – Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP



Contacts

Alexandra Prisa - Actus Finance - Tel.: +33 (0)1 53 67 35 79 - Email: aprisa@actus.fr

Nadia Morales – Communication Aubay - Tél. 01 46 10 68 60 - Email : nmorales@aubay.com

Information réglementée

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition document de référence ou de ses actualisations Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52736-communique-20180410-mise-a-disposition-du-document-de-reference-2017-fr-002.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews