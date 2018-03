AUFEMININ.COM : annonce une baisse de sa rentabilité en 2017

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv TF1 -0.09% 11.62 -5.25%

0 0

Aufeminin.com se replie d'un modeste 0,26%, à 38,60 euros, dans un volume d'affaires très limité après l'annonce d'une baisse de sa rentabilité en 2017. Cette variation largement symbolique est liée au fait que Aufeminin.com est en cours de rachat par TF1 : depuis mi-décembre, et l'annonce de cette opération, le titre du groupe de médias s'adressant aux communautés féminines oscille tout proche du prix offert par TF1 soit 38,74 euros. En 2017, sur la base d'un chiffre d'affaires déjà publié de 113,5 millions d'euros, Aufeminin.com a stabilisé son bénéfice net part du groupe à 11 millions.Son Ebitda a reculé de 14% à 21,3 millions, soit une marge de 19%. Cette dernière s'est effritée de 4 points par rapport à 2016. La rentabilité d'Aufeminin.com a été pénalisée notamment par la progression de 12% de ses charges opérationnelles à 92,2 millions d'euros.Cette hausse est liée aux coûts directs de l'activité "Programmatic" selon le modèle développé par la filiale américaine Livingly Media (en cours de déploiement en France et en Europe), ainsi qu'au déploiement du modèle de "Social e-commerce" en France et au Japon. En contrepartie, hors effet des charges IFRS 2, les charges de personnel sont stables. Aufeminin.com continue à se renforcer dans ses nouveaux métiers en recrutant des talents tout en maîtrisant les effectifs sur les métiers traditionnels du "Direct Media".Comme beaucoup de groupes de médias, Aufeminin.com fait pivoter son activité vers le marketing ciblé (programmatique) et social. Ces évolutions demandent de lourds investissements que ne compense pas encore la forte croissance du chiffre d'affaires (+20% pour le "Social e-commerce" comme pour le "Programmatic" en 2017). "Le déploiement de ces métiers devient un axe majeur de croissance du Groupe, à la fois en France et à l'international représentant plus de 67% du chiffre d'affaires du groupe", commente Aufeminin.Dans le même temps, le groupe doit gérer la baisse continue de ses revenus publicitaires classiques.