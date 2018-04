Aufeminin : chiffre d'affaires de 25,1 ME au 1er trimestre

19/04/2018 | 18:25

Le chiffre d'affaires du groupe aufeminin ressort à 25,1 ME au 1er trimestre 2018, en repli de -2% mais en progression de 2,2% à taux constants.



Sur le marché français, le chiffre d'affaire s'inscrit à 12,2 ME, en croissance de 1,4%. ' Cette performance est notamment attribuable à la forte croissance d'Aufeminin, de Marmiton et de Gambettes box '. En Europe, à périmètre comparable, le groupe enregistre une légère croissance de ses activités en dépit de la baisse du Direct media.



L'EBITDA s'inscrit à 2,3 ME en 2018, soit une marge de 9,3%, impactée par la saisonnalité et la baisse des activités de Direct media.



' Le Groupe poursuit la rationalisation de sa structure opérationnelle afin de l'adapter à son modèle de croissance. Ainsi, les charges de personnel reculent de 4% à 8 ME. Les autres charges opérationnelles n'augmentent que de 3% principalement liés aux coûts directs des activités sociales e-commerce ' explique la direction.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.