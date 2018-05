Magnetism : conquérir, fasciner, émouvoir : l’attractivité des marques au coeur d’une nouvelle agence

Communiqué de presse

Paris, le 17 mai 2018

Conquérir, fasciner, émouvoir : l'attractivité des marques au cœur d'une nouvelle agence

Le magnétisme se définit comme « l'attrait puissant et mystérieux exercé par quelqu'un sur son entourage ».

MAGNETISM s'est fondée sur la volonté de rénover les relations entre les marques et les consommateurs dans le but de renforcer leur attractivité, d'apprivoiser les nouvelles formes de communication digitales et d'engager les consommateurs.

Un modèle d'agence inédit pour des solutions innovantes

Conçu sur un modèle unique, MAGNETISM a pour vocation d'apporter aux marques des systèmes de communication « digital native » qui vont activer leur attractivité et développer leur business. MAGNETISM a pour ambition de mettre en œuvre des idées, des solutions et des techniques innovantes développées grâce à la synergie entre l'expérience de ses fondateurs, Samuel Katan et Nicolas Sarrail (ex 84.Paris et Isobar) et le savoir-faire du Groupe aufeminin (Groupe TF1) dans le développement, l'animation et la fidélisation de communautés.

La mission de Magnetism : connecter audiences et marques via créativité, connaissance des usages et innovation. Désormais, les marques attirent les audiences en suscitant intérêt et émotion et en devenant utile pour faciliter le quotidien de leurs clients. « Avec des idées, des contenus et des services innovants au cœur des stratégies, les marques deviennent plus généreuses, créent la préférence, renforcent la relation et génèrent du business par des expériences positives » indique Samuel Katan.

Le Groupe aufeminin, créateur de communautés, présent dans +20 pays est l'un des principaux publishers en Europe avec plus de 155 millions d'utilisateurs*. Le Groupe est un acteur référent sur les médias traditionnels et digitaux, l'e-commerce et l'influence. Olivier Abecassis, Président du Groupe aufeminin souligne « le lancement de MAGNETISM au sein du groupe va permettre d'offrir aux clients d'aufeminin un savoir-faire dans la créativité appliquée au développement de communautés autour de leurs marques. Aujourd'hui, il est vital pour les marques de pouvoir associer l'indispensable puissance des grands médias et l'engagement réel des consommateurs autour de leurs visions, innovations, actions, projets, initiatives… Je suis persuadé que c'est dans cette combinaison et dans cette synergie que les marques d'aujourd'hui trouveront les clefs pour développer efficacement leur business, leur image et leur influence ».

L'expertise du leader européen des communautés, associé à l'expérience digitale et publicitaire de l'agence

Avec ce rapprochement, MAGNETISM dispose d'une connaissance inégalée des audiences et des insights issus des communautés les plus puissantes en France et à l'international. Nicolas Sarrail, cofondateur, précise : « créer une agence innovante, répondant aux nouveaux enjeux des marques et aux attentes des consommateurs ne peut se faire sans disposer d'un accès immédiat aux insights et aux datas issues des communautés d'utilisateurs. Le rapprochement avec le Groupe aufeminin nous a ainsi paru une évidence, par sa taille, ses expertises et le rayonnement international dont il dispose ». Cette synergie permet à l'agence de délivrer de façon innovante des concepts créatifs, contenus, services, campagnes, stratégies d'influence et d'engagement.

MAGNETISM met son développement international au cœur avec pour cible l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne et les États Unis, l'agence devenant le point d'entrée créatif de l'ensemble du Groupe aufeminin pour les annonceurs.

Le savoir-faire de MAGNETISM, c'est une approche centrée sur l'utilisateur et une expérience repensée entre les points de contact digitaux, physiques et publicitaires pour mettre en œuvre des expériences de marque unifiées se traduisant par une relation plus percutante et précieuse avec l'utilisateur. Agnès Alazard, DG du Groupe aufeminin ajoute « l'identification et l'analyse d'insights à partir de nos communautés sont les socles sur lesquels Magnetism bâtit une approche originale, mettant au cœur de sa démarche la considération du consommateur. L'alliance d'expertises créatives, de planning et de production avec nos savoir -faire historiques en contenu, influence et ecommerce vont nous permettre de renforcer notre accompagnement stratégique aux entreprises ».

Stratégie, Création et Design (ID, UI, UX), Tech (website, VR, bot, Ai, App, objet connectés), Content (photo, film, motion, édito), Social et Influence (célébrités, CM, native advertising, PR), évènementiel et installations connectées sont au cœur de MAGNETISM.

Un « Accelerator » pour les start-up

Pour asseoir sa connaissance des nouveaux services et usages, MAGNETISM crée « Accelerator », qui accompagne start-up et annonceurs en renforçant leurs liens et en inventant de nouveaux outils et services pour simplifier le quotidien. MAGNETISM accompagne les start-ups dans le développement de leur projet (Aide à la création et développement, amplification et visibilité, partenariat avec des marques, optimisation de performance et ROI pour les ecommerçants) et les annonceurs dans leur transformation digitale (Coaching et workshop, learning expedition et mise en relation avec des start-up innovantes).

Pour son démarrage, MAGNETISM s'entoure d'une équipe de talents pluridisciplinaire et annonce de nombreux postes à pourvoir, l'agence comptant déjà plusieurs clients sur divers sujets (films tv, production de contenus web, identité, website).

A propos de Samuel Katan et Nicolas Sarrail

Samuel Katan et Nicolas Sarrail se rencontrent en 2006 au sein de Dentsu Aegis. Depuis ils ne se quittent plus.

Samuel est un entrepreneur, cofondateur en 1999 de l'une des premières agences de création digitale française, ChewingCom, pionnière du digital. Cédée en 2002 au Groupe Aegis Media pour devenir le 1er bureau du réseau international Isobar, agence digitale intégrant les métiers de la création et du média (+300 personnes en France). Il prendra la Direction Générale adjointe d'Isobar fin 2009, lors de son entrée au Comité Exécutif Aegis Media France.

De son côté, Nicolas, fort de 15 années en agences de publicité, a étudié à Paris puis Amsterdam avant d'intégrer l'agence Exposure à Londres puis Ogilvy Paris puis Carat France et Isobar. Il dirigera notamment l'agence ChewingCom et assurera la création du Pôle opération spéciale d'Isobar en 2009. Dès leur rencontre en 2006 au sein d'Isobar ils collaborent pour développer l'agence, qu'ils accompagnent jusqu'à fin 2012.

En 2013 ils quittent simultanément Isobar et cofondent 84.Paris, agence de publicité multi-primée, qui recevra de très nombreux prix créatifs dont un Grand Prix aux Cannes Lions en 2016.

Début 2018, Samuel et Nicolas cofondent l'agence MAGNETISM sur la base d'une conviction forte, le besoin de renouveler les relations entre marques et utilisateurs. Pour accélérer son développement en France et à l'international, l'agence s'appuie sur le Groupe aufeminin, publisher leader et créateur de communauté présent dans +20 pays avec des dizaines de millions d'utilisateurs.

A propos d'aufeminin Group (Groupe TF1)

Créateur de communautés, aufeminin est un groupe média mondial, présent dans plus de 20 pays (en Europe, au Maghreb, en Amérique du Nord et en Amérique latine). Créé en 1999 autour des réponses qu'un média peut apporter aux femmes, le Groupe compte aujourd'hui des marques emblématiques : aufeminin, Marmiton, My Little Paris, Merci Alfred, Onmeda, EtoileCasting, Netmums, Zimbio, StyleBistro, Lonny et Livingly Media.

Avec une audience globale de 155 millions de visiteurs uniques*, aufeminin Group monte en puissance sur toutes les plateformes et renforce sa stratégie de diversification avec les piliers e-commerce, programmatique, et désormais une agence.

Avec près de 500 collaborateurs, le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 113,5 M€ pour un EBITDA de 21,3 M€.

Le Groupe aufeminin, détenu à 78,43% par le Groupe TF1, est coté en bourse au compartiment B d'Euronext Paris (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM).

Engagé en faveur des droits des femmes, de la diversité et de la liberté d'expression, aufeminin Group fédère aujourd'hui de nombreuses communautés dans le monde et s'est imposé comme un acteur de référence dans le social e-commerce, dans le monde des influenceurs digitaux ainsi que dans l'événementiel et les actions favorisant « l'empowerment féminin ».

*Google Analytics, Groupe aufeminin, sans déduplication, Décembre 2017